Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm qua hệ thống bán lẻ

Việc đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, mà còn mở cơ hội tiếp cận, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các cơ sở.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long đóng gói hàu.

Với hơn 1.000ha, Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long không chỉ tiên phong thử nghiệm nuôi hàu Thái Bình Dương, mà còn xây dựng chu trình sản xuất khép kín từ giống, nuôi cấy cho tới chế biến. Bên cạnh đó, công ty không chỉ áp dụng quy chuẩn nghiêm ngặt trong chọn giống, đảm bảo an toàn vùng nuôi, mà còn xuyên suốt trong từng khâu khai thác, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển tới tay người tiêu dùng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty chú trọng đa dạng hoá sản phẩm. Bên cạnh sản phẩm hàu tươi, công ty sản xuất sản phẩm hàu phô mai với chất lượng cao, thu hút người tiêu dùng. Hiện toàn bộ sản phẩm hàu của công ty được phân phối, tiêu thụ ổn định tại hệ thống siêu thị trong cả nước với sản lượng bình quân 10 tấn/ngày. Các sản phẩm từ hàu của công ty chiếm tới 60% thị phần của siêu thị trong cả nước, như: Aeon, Go, MM Mega Market, Bách hoá xanh, Winmart…

Bà Nguyễn Thuý Hà, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long, cho biết: Đến nay đơn vị có hơn 10 năm đưa hàng hoá vào siêu thị. Bên cạnh các quy định của Nhà nước, mỗi siêu thị đều có tiêu chí, tiêu chuẩn, yêu cầu rất khắt khe. Để đưa sản phẩm vào phân phối tại hệ thống siêu thị này, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng; chú trọng việc bảo quản sản phẩm từ nhà máy tới hệ thống siêu thị đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Quảng Ninh hiện có hàng trăm sản phẩm do các cơ sở trên địa bàn sản xuất, trong đó có gần 350 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Xác định vai trò quan trọng của hệ thống bán lẻ hiện đại trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, thành phố đã tích cực xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Năm 2026, Quảng Ninh ban hành danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, nhiều sự kiện đã được tổ chức gắn với du lịch, hoạt động văn hóa và nhu cầu kết nối thị trường của doanh nghiệp, như: Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026, hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026, hội chợ OCOP kết hợp thương mại tại Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Mô, Đông Triều… Thành phố cũng tích cực đưa sản phẩm tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố trong nước và thị trường quốc tế, như: Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) lần thứ 15, Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026, Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2026, Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23...

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH MTV Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh.

Song song với đó, thành phố chủ động tìm kiếm, kết nối, phối hợp giữa cơ sở sản xuất với các hệ thống bán lẻ hiện đại. Giữa tháng 9/2026, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức chương trình "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh" tại Quảng Ninh. Tại chương trình này, đại diện Công ty TNHH AEON Việt Nam chia sẻ về tiêu chuẩn trở thành nhà cung cấp, hồ sơ chất lượng yêu cầu cho từng nhóm hàng, hạng mục thông tin bắt buộc trên nhãn sản phẩm, quy định về cách ghi nhãn… Đồng thời, tháo gỡ một số vướng mắc thường gặp của doanh nghiệp liên quan đến yêu cầu hồ sơ của nhóm hàng, các lỗi sai thường gặp về hồ sơ…

Bằng việc triển khai đồng bộ giải pháp, hiện một số sản phẩm như: Miến dong Bình Liêu, nước mắm Cái Rồng, nước khoáng Quang Hanh… đã được tiêu thụ, bày bán, giới thiệu tại hệ thống siêu thị trên địa bàn cả nước.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc cấp cao khối chiến lược nguồn nhân lực, thương hiệu và nhà cung cấp Aeon Việt Nam, cho biết: Aeon Việt Nam luôn chú trọng thúc đẩy phát triển thương hiệu gắn với bản sắc, văn hoá, sản phẩm của địa phương. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với sở, ngành, địa phương của thành phố Quảng Ninh để hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành đưa sản phẩm địa phương vào siêu thị Aeon Hạ Long nói riêng và hệ thống Aeon trên cả nước nói chung. Đồng thời, ưu tiên bố trí các gian hàng quảng bá sản phẩm tại vị trí trung tâm, triển khai chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu thụ, tổ chức ngày hội nông sản địa phương...

Các hệ thống bán lẻ hiện đại đang dần trở thành kênh phân phối quan trọng không chỉ giúp tiếp cận thị trường bài bản hơn, mà còn giúp sản phẩm tham gia sâu hơn vào quá trình chuẩn hoá chất lượng, truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực sản xuất.