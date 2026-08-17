Hội đồng tiếp công dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Sáng 17/8, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Hội đồng Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2026 nhằm đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp. Cùng dự có các thành viên Hội đồng Tiếp công dân của tỉnh và lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kiến nghị của người dân.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Hội đồng Tiếp công dân của tỉnh đã nghe và trả lời kiến nghị của nhiều công dân.

Đối với khiếu nại của ông Vũ Hữu Lộc (khu 4A, phường Bãi Cháy) về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Bãi Cháy kiểm tra các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó tập trung làm rõ việc chồng lấn thửa đất, đối tượng chuyển nhượng, trình tự thủ tục.

Công dân kiến nghị tại buổi tiếp.

Liên quan đến kiến nghị của 80 hộ dân tại phường Hà An kiến nghị xem xét lại quá trình chuyển đổi đất của các hộ dân từ giao đất sang thuê đất và kết luận của Thanh tra tỉnh về cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Các cơ quan chức năng và địa phương đã làm việc, rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng theo đúng trình tự, thủ tục, quy định. Hiện, các cơ quan chức năng có đầy đủ pháp lý chứng minh cho việc các hộ dân thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm để nuôi trồng thuỷ sản. Vì vậy, việc thực hiện các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng áp dụng theo quy định của Nhà nước đối với diện tích thuê đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát để hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các công trình kiến trúc, vật nuôi, cây trồng trên đất theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường; áp dụng chính sách việc làm, ổn định đời sống cho hộ dân; xác định chủ sở hữu của diện tích đất; xem xét đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù cho các hộ khó khăn đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Thanh tra tỉnh tiếp tục làm rõ, trả lời bằng văn bản một số thông tin của người dân.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Đối với đề nghị của bà Vũ Thị Bình (xóm 3, thôn Khe, xã Hải Hoà), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Hải Hoà tiếp nhận giải quyết đơn kiến nghị, đồng thời, kiểm tra hồ sơ, rà soát lại nguồn gốc đất để có văn bản giải đáp, thông tin đầy đủ cho người dân.

Đối với kiến nghị của bà Lê Thị Thu Huyền (khu Cửa Khâu, phường Quảng Yên) về giá bồi thường đất ở đối với diện tích đất thu hồi đất bị sạt lở, sụt lún tại phường Hiệp Hoà, đồng chí Lê Văn Ánh chỉ đạo UBND phường Hiệp Hoà rà soát lại giá bồi thường đất; đồng thời, xem xét quỹ đất tái định cư bố trí cho người dân đảm bảo phù hợp, đúng quy định, ổn định cuộc sống.