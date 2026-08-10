“Tiếp tục tham mưu, phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống ngập lụt đô thị”

- Thưa đồng chí, qua rà soát của ngành Xây dựng, tình trạng ngập úng tại các khu vực đô thị trên địa bàn Quảng Ninh hiện nay diễn biến như thế nào? Đâu là những nguyên nhân chính?

+ Qua rà soát trong các đợt mưa lớn tháng 5 và tháng 6/2026, Sở Xây dựng và các địa phương đã ghi nhận 131 vị trí ngập úng tại 39 xã, phường, đặc khu (trong đó 10 địa phương không phát sinh điểm ngập mới). Phần lớn là các điểm ngập cục bộ tại khu dân cư, tuyến đường đô thị, khu vực trũng thấp, ven biển hoặc các lưu vực có khả năng tiêu thoát nước hạn chế.

Nhìn chung, đa số các điểm ngập chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và rút nước nhanh ngay khi mưa ngớt. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực ngập sâu, ảnh hưởng diện rộng cần ưu tiên xử lý dứt điểm như khu dân cư Khe Sim - Mông Dương và lưu vực liên phường Cao Xanh, Hồng Gai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu…

Nguyên nhân ngập úng đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trước hết là do lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, kết hợp biến đổi khí hậu và triều cường dâng cao, vượt quá năng lực thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh làm gia tăng diện tích bê tông hóa, giảm khả năng thấm và điều tiết tự nhiên; một số khu vực có cao độ nền thấp, trong khi ao hồ, kênh mương và hành lang thoát nước tự nhiên bị thu hẹp...

Ngoài ra, hệ thống thoát nước tại nhiều đô thị được đầu tư qua nhiều giai đoạn nên thiếu đồng bộ; một số tuyến cống, mương bị bồi lắng, xuống cấp hoặc chưa đảm bảo kết nối với hệ thống tiêu thoát nước liên lưu vực. Đặc biệt, tình trạng người dân tự ý che đậy cửa thu nước để ngăn mùi (do dùng chung hệ thống thoát nước mưa và nước thải) cùng thói quen xả rác bừa bãi đã làm cản trở nghiêm trọng dòng chảy khi xảy ra mưa lớn.

Có thể thấy, ngập úng đô thị không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là kết quả của sự tác động đồng thời giữa điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu và quá trình phát triển đô thị. Vì vậy, việc xử lý cần được thực hiện đồng bộ từ công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng thoát nước, quản lý xây dựng đến nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ hệ thống thoát nước…

Hơn thế, ngập úng đô thị là hệ quả tổng hợp từ điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu đến công tác quản lý phát triển đô thị. Do đó, bài toán này đòi hỏi các giải pháp đồng bộ: Từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, quản lý xây dựng cho đến việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.