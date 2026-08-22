TikTok đạt thỏa thuận 400 triệu USD với Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến quyền riêng tư của trẻ em

TikTok đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá 400 triệu USD với Bộ Tư pháp Mỹ, chấm dứt vụ kiện năm 2024 cáo buộc công ty vi phạm các quy định liên bang về quyền riêng tư của trẻ em.

Vụ kiện cáo buộc TikTok và công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc vi phạm luật liên bang về bảo vệ quyền riêng tư trẻ em.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/8 cho biết TikTok sẽ trả ngay 300 triệu USD và thêm 100 triệu USD sau khi có lệnh hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp trước đó đối với Musical.ly, công ty tiền thân của TikTok.

“Đây là một thắng lợi lớn đối với trẻ em và các bậc cha mẹ Mỹ”, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Stanley E. Woodward Jr. cho biết. Ông nhấn mạnh Bộ Tư pháp ưu tiên bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời yêu cầu các công ty quản lý thông tin cá nhân của trẻ phải tuân thủ pháp luật. Theo ông, thỏa thuận này vừa mang lại khoản thu hồi đáng kể vừa tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em mà các gia đình kỳ vọng.

Kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện vào năm 2024, TikTok đã có nhiều thay đổi lớn, đáng chú ý nhất là cơ cấu sở hữu của bộ phận tại Mỹ. Tháng 1, nền tảng video ngắn này đã ký các thỏa thuận với những nhà đầu tư lớn, trong đó có Oracle, Silver Lake và công ty đầu tư MGX của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, để thành lập liên doanh TikTok tại Mỹ.

Đại diện TikTok chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận hôm 21/8.

Vụ kiện cáo buộc TikTok và công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc vi phạm luật liên bang về bảo vệ quyền riêng tư trẻ em. Theo luật này, các ứng dụng và website dành cho trẻ em phải có sự đồng ý của cha mẹ trước khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi.

Vụ kiện cũng cáo buộc các công ty này không thực hiện yêu cầu của phụ huynh về việc xóa tài khoản của con em họ, đồng thời không xóa tài khoản ngay cả khi biết người sử dụng là trẻ dưới 13 tuổi.

Thỏa thuận dàn xếp được đưa ra trong bối cảnh các công ty mạng xã hội đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện liên quan đến vấn đề an toàn và quyền riêng tư của trẻ em, trong khi ngày càng nhiều quốc gia áp dụng lệnh cấm trẻ nhỏ và thanh thiếu niên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội.

Meta Platforms, công ty mẹ của Instagram, hiện đang hầu tòa tại tòa án liên bang ở Oakland, California, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trẻ em trên mạng (COPPA) năm 1998 cùng nhiều quy định của bang.