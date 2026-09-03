Tin bão gần Biển Đông (Cơn bão số 05)

📍 Hiện trạng bão: Hồi 07 giờ ngày 03/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

📍 Dự báo diễn biến bão/áp thấp nhiệt đới (24–60 giờ tới)





📍 Dự báo tác động của bão

🌊 Trên biển

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

📌Bản tin tiếp theo được phát lúc 14h00 ngày 03/9.

📌 Tin phát lúc: 08h00