Tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy

1. Tình hình mưa đã qua:

Trong 24 giờ qua (từ 07 giờ ngày 15/9 đến 07 giờ ngày 16/9), khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh,Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Men 117,4mm (Sơn La); Tà Si Láng 157,2mm (Lào Cai); Miền Đồi 197,8mm (Phú Thọ); Hạ Long 126,4mm (Quảng Ninh); Nghĩa Khánh 208,2mm (Thanh Hoá); Nông Trường15 378,8mm (Nghệ An),...

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Trong 06 giờ qua (từ 01 giờ đến 07 giờ ngày 16/9), khu vực các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Đạo Viện1 69mm (Tuyên Quang); Quân Chu 82,4mm (Thái Nguyên),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

2. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo:

Trong 06 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La từ 1-5mm, có nơi trên 20mm; Lào Cai, Tuyên Quang từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An từ 20-40mm có nơi trên 80mm.

3. Cảnh báo nguy cơ:

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường (Chi tiết được đính kèm trong Phụ lục 1).

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, Phú Thọ: Cấp 2.

5. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy:

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.