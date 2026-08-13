Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí, chứng kiến trao văn kiện hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, trưa 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand-Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon bày tỏ hân hạnh được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này tiếp tục đạt nhiều kết quả rất tích cực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ấn tượng và khâm phục về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định mối quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển ngày càng mạnh mẽ, đã có những hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực và đang tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, góp phần tăng xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon mong muốn trong thời gian tới, có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư, hợp tác thành công vào thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ, nông nghiệp và môi trường…

Thủ tướng đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN cũng như ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực; khẳng định chuyến thăm rất thành công, góp phần định hình cho quan hệ của Việt Nam và New Zealand trong nhiều thập niên tới.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn ngài Thủ tướng và nhân dân New Zealand đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu và thắm tình hữu nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về kết quả cuộc hội đàm, nêu rõ hai bên đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và cụ thể; nhất trí tăng cường tiếp xúc các cấp và thúc đẩy hành động thiết thực, bảo đảm các cam kết cấp cao đều được cụ thể hóa bằng kết quả cụ thể; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để hai nước cùng tham gia, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trên nền tảng quan hệ đối tác tin cậy, hai bên chia sẻ tầm nhìn và cơ hội hợp tác rộng mở, đóng góp tích cực vào việc củng cố tự cường, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực, cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Hợp tác nông nghiệp và môi trường, khoa học-công nghệ là trụ cột quan trọng và phù hợp với các mục tiêu phát triển của hai nước. Thúc đẩy kinh tế xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp và phát triển bền vững.

Hợp tác về giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng hơn nữa, với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới, kết nối người dân hai nước thông qua du lịch và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; đóng góp xây dựng trật tự quốc tế bao trùm, dựa trên luật lệ; củng cố môi trường an ninh, hòa bình phục vụ phát triển; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với nền tảng hữu nghị và quyết tâm chung, quan hệ Việt Nam-New Zealand sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả hơn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Các văn kiện gồm: Thỏa thuận thực thi về Hợp tác gìn giữ hòa bình giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng New Zealand và Lực lượng Quốc phòng New Zealand. Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Các ngành cơ bản New Zealand. Gói thỏa thuận về tiếp cận thị trường giữa Bộ Các ngành cơ bản New Zealand và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. Thư về các khoản tài trợ được công bố: Sáng kiến CGIAR Asian Mega Deltas; Sáng kiến Nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu ASEAN.