Tổng kết thực hiện các luật về quốc phòng, an ninh

Ngày 29/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Là địa phương có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, biên giới và biển đảo, những năm qua, Quảng Ninh đã quán triệt, triển khai đồng bộ các quy định của Luật Quốc phòng gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Tỉnh đã chủ động huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh được củng cố theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”.

Toàn tỉnh có khoảng 25.400 dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 1,74% dân số, trong đó đảng viên chiếm 24,1%. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đã tổ chức bảo đảm 100% xã, phường, đặc khu có lực lượng dân quân thường trực. Công tác huấn luyện duy trì nền nếp với 100% cơ sở dân quân tự vệ được huấn luyện, tỷ lệ quân số tham gia đạt 98,34%.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tỉnh thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các đối tượng theo quy định. Đồng thời, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số vướng mắc về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, những yêu cầu mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng tiềm lực quốc phòng và lực lượng vũ trang vững mạnh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, quy chế phối hợp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng. Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng; duy trì có hiệu quả lực lượng dân quân thường trực; đưa hải đội dân quân thường trực vào trực sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, 14 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.