Trại sáng tác, sưu tầm và nghiên cứu văn học nghệ thuật tại Đầm Hà

Từ ngày 5-7/8, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Quảng Ninh phối hợp với UBND xã Đầm Hà tổ chức Trại sáng tác, sưu tầm và nghiên cứu văn học, nghệ thuật năm 2026 với chủ đề "Miền trầm tích văn hóa biển, khơi nguồn sáng tạo, vươn tới tương lai". Hoạt động hướng tới chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời tạo không gian để văn nghệ sĩ khai thác chiều sâu văn hóa địa phương, sáng tạo những tác phẩm mới về vùng đất và con người Đầm Hà.

Các văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác.

Với chủ đề “Miền trầm tích văn hóa biển, khơi nguồn sáng tạo, vươn tới tương lai”, Trại thu hút 18 văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đến từ Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Trại, văn nghệ sĩ đã đi thực tế tại đình Đầm Hà, đình Tràng Y, tượng đài Anh hùng liệt sĩ Hà Quang Vóc, thăm Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự và tìm hiểu về di sản hát nhà tơ, hát múa cửa đình ở Đầm Hà, tham quan Khu di tích Cột cờ Núi Hứa, Đồn Đen, khu du lịch đảo Đá Dựng cùng nhiều điểm đến giàu giá trị văn hóa, lịch sử của xã Đầm Hà.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần phát huy vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Khép lại 3 ngày hoạt động, các văn nghệ sĩ tham gia đã sáng tác 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật khai thác những giá trị văn hóa, lịch sử và con người Đầm Hà. Các tác giả sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện tác phẩm để giới thiệu, triển lãm và biểu diễn các tác phẩm tiêu biểu vào ngày 29/8.