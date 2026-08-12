Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa trước thềm tập trận Mỹ - Hàn

Triều Tiên ngày 12/8 phóng tên lửa đạn đạo thứ hai trong chưa đầy một tuần, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự thường niên quy mô lớn.

Hình ảnh tư liệu về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát trên truyền hình tại ga Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/8/2026. Ảnh: AP

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết một tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Wonsan, ven biển phía Đông Triều Tiên, vào khoảng 6 giờ sáng 12/8 và bay hơn 700 km. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng phát hiện vụ phóng và cho biết tên lửa rơi xuống vùng biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi hành động của Bình Nhưỡng, phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết, Tokyo đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao tại Bắc Kinh.

Vụ phóng mới nhất diễn ra hai ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ thông báo sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn thường niên mang tên Lá chắn Tự do Ulchi từ ngày 17/8.

Trước đó, ngày 6/8, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Triều Tiên không xác nhận vụ phóng ngày 6/8, dù nước này thường công bố thông tin về các vụ phóng thử vào ngày hôm sau.

Nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã gia tăng thử nghiệm tên lửa và các loại vũ khí khác nhằm mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa kể từ khi các cuộc đàm phán ngoại giao giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ năm 2019.