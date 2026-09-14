Triều Tiên tập trận bắn đạn thật

CHDCND Triều Tiên ngày 14/9 cho biết đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp tên lửa, pháo binh và thiết bị bay không người lái, qua đó thể hiện “sức hủy diệt lớn”.

Hình ảnh tư liệu về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát trên truyền hình tại ga Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/8/2026. Ảnh: AP

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc tập trận diễn ra ngày 12/9 nhằm diễn tập vận hành một hệ thống kiểm soát vũ khí tích hợp, trong đó nhiều loại vũ khí được khai hỏa đồng thời.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết một số tên lửa được phóng ngày 12/9 đã bay khoảng 250 km về phía vùng biển phía đông của Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên trong khoảng ba tuần Triều Tiên công khai phóng tên lửa đạn đạo. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên, hoạt động mà Bình Nhưỡng coi là hành động khiêu khích.

Tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc “giảm đáng kể” quy mô một cuộc tập trận quân sự lớn với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng bác bỏ động thái này, cho rằng việc rút ngắn tập trận không làm thay đổi “bản chất” của hoạt động. Cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi sau đó kết thúc sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch ban đầu.