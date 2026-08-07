Trường học “khoác" áo mới

Những ngày đầu tháng 8, không khí thi công, sửa chữa diễn ra khẩn trương tại nhiều trường học của Quảng Ninh. Từng phòng học, dãy nhà, sân trường đang được "khoác" áo mới, chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành trước ngày tựu trường.

Những ngày này, công trình xây mới Trường THCS & THPT Tiên Yên (xã Tiên Yên) đang dần hoàn thiện, mở ra kỳ vọng về một môi trường học tập khang trang, đồng bộ hơn cho thầy và trò nhà trường.

Sau khi sáp nhập vào tháng 6/2024, nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô khoảng 1.500 học sinh, 35 lớp học trong năm học 2026-2027. Công trình trường mới được khởi công từ tháng 5/2025, có tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng, gồm: 1 dãy nhà hiệu bộ 2 tầng, 1 dãy nhà bộ môn 2 tầng, 1 dãy nhà cấp THPT 4 tầng, 1 dãy nhà học THCS 5 tầng, 1 nhà đa năng và các công trình phụ trợ đi kèm.

Công nhân thi công tại Trường THCS & THPT Tiên Yên (xã Tiên Yên).

Hiện nay, cán bộ, giáo viên nhà trường đang tất bật chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng chuyển về cơ sở mới. Từng bộ bàn ghế, trang thiết bị từ trường cũ được vận chuyển, sắp xếp vào các phòng học. Trong tổng số bàn ghế phục vụ năm học mới, khoảng 70% được đầu tư mới, 30% được tận dụng từ cơ sở cũ, vừa bảo đảm điều kiện dạy học, vừa sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Cô giáo Trương Thị Thanh Châm, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Tiên Yên, vui mừng nói: Theo cam kết của nhà thầu thi công, công trình sẽ cơ bản hoàn thiện trước năm học mới, để đảm bảo việc dạy và học. Khi hoàn thiện, nhà trường có đầy đủ các điều kiện cần thiết để đáp ứng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng hiện đại, toàn diện hơn.

Không chỉ ở xã Tiên Yên, không khí chuẩn bị cho năm học mới cũng đang lan tỏa ở nhiều địa phương. Như tại đặc khu Vân Đồn, niềm vui chờ đón một ngôi trường mới đang hiện hữu rõ nét với thầy và trò Trường THCS Hạ Long. Công trình đang dần hoàn thiện, từng phòng học, phòng chức năng, khuôn viên trường được chỉnh trang, hoàn tất những khâu cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Với tổng mức đầu tư hơn 168 tỷ đồng, Trường THCS Hạ Long được xây mới các khối nhà học cao 4 tầng, với 24 phòng học, cùng hệ thống phòng chức năng, khu hiệu bộ, các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Công tác sửa chữa tại Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Anh Nguyễn Thanh Toàn, đại diện Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng T&C Hà Nội, cho biết: Để bảo đảm tiến độ bàn giao công trình, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công liên tục, tăng cường làm thêm giờ để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Chúng tôi quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch, kịp thời phục vụ thầy và trò nhà trường trong năm học mới.

Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Quảng Ninh đang tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Hiện Quảng Ninh có 11.765 phòng học ở các cấp, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Cùng với đó, 15 trường học mới đang được xây dựng. Trong đó 8 trường dự kiến đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới; 7 trường sẽ hoàn thành vào cuối năm học 2026-2027. Quảng Ninh cũng có 64 trường học được cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, phấn đấu hoàn thành trước thời điểm tựu trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai), chia sẻ: Từ đầu tháng 7, nhà trường đã được phường quan tâm sửa chữa với rất nhiều hạng mục như: Lát nền mới sân trường; sơn trong và ngoài phòng học, cổng trường; sửa chữa nhà vệ sinh. Cùng với đó, lắp camera tại 100% phòng học và khu vực sân, cổng trường; bổ sung trồng cây xanh; cấp bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh; nâng cấp đường truyền mạng cho phòng học thông minh...

Hiện nay, Quảng Ninh tập trung chỉ đạo triển khai dự án xây dựng 6 trường liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền, gồm 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS. Đó là các trường PTNT TH&THCS: Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm; cùng Trường TH&THCS Hải Sơn, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trước ngày 30/8/2026.

Công tác mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cũng được ngành Giáo dục quan tâm. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo dục công lập đã hoàn thành khoảng 80% kinh phí được giao và dự kiến hoàn thành việc mua sắm trước ngày 30/8, bảo đảm trang thiết bị phục vụ cho năm học mới.

Diện mạo mới của những ngôi trường hôm nay sẽ là nền tảng để thầy và trò Quảng Ninh có thêm điều kiện dạy tốt, học tốt, sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng mới.