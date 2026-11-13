Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, đồng thời gắn với bảo đảm an toàn thị trường, tài sản và quyền lợi nhà đầu tư.

Sáng 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán với 463/464 đại biểu có mặt tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Thử nghiệm gắn với an toàn tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư

Luật bổ sung điều 6a về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, Luật quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức triển khai thử nghiệm có giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian, thời gian thử nghiệm trong điều kiện thực tế đối với việc ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán mà pháp luật chưa có quy định hoặc khác với quy định của pháp luật hiện hành.

Việc triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán và thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Tổ chức đăng ký cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt tham gia, được cấp giấy chứng nhận và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Việc miễn, loại trừ trách nhiệm và quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có kiểm soát; tổ chức, cá nhân trực tiếp, tham gia thẩm định, cấp giấy chứng nhận, giám sát, đánh giá thử nghiệm có kiểm soát; tổ chức đăng ký cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; tổ chức, cá nhân thực hiện thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu trước Quốc hội về nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục việc thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức, tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời bảo đảm an toàn thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.

Luật đã quy định các nguyên tắc và giới hạn cơ bản, giao cho Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm, bảo đảm việc thử nghiệm phải gắn với nguyên tắc an toàn thị trường, an toàn về tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.

Giao Thủ tướng quyết định mô hình Sở giao dịch chứng khoán

Về tổ chức thị trường, Luật quy định rõ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình Sở giao dịch chứng khoán để bảo đảm linh hoạt, phù hợp yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. (Ảnh: DUY LINH)

Các quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại Sở giao dịch chứng khoán cũng được chỉnh lý để xác định rõ phạm vi điều chỉnh, phù hợp và thống nhất với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Về chính sách nhân lực, Luật đã làm rõ sự khác biệt giữa chính sách phát triển nguồn nhân lực chung của toàn ngành chứng khoán và chế độ, chính sách đối với công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Luật quy định cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán nhằm tránh việc kiểm tra lại các chỉ tiêu an toàn vốn đã được quản lý, giám sát theo pháp luật ngân hàng; đồng thời, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, vận hành nghiệp vụ lưu ký tiếp tục được kiểm soát thông qua cơ chế đăng ký thành viên lưu ký và giám sát hoạt động tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.