Tưng bừng khai mạc Lễ hội Trà Đường Hoa

Sáng 9/8, tại xã Đường Hoa, Lễ hội Trà Đường Hoa năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh nghề trồng, sản xuất và chế biến trà; quảng bá thương hiệu Trà Đường Hoa cùng hành trình 65 năm hình thành và phát triển của vùng chè đến đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, từng bước khai thác những giá trị đặc trưng của vùng chè gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái tại địa phương.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc năm nay là Lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận Cây chè di sản Việt Nam. Những cây chè cổ được phát hiện trong khu vực rừng phòng hộ Trúc Bài Sơn, khu vực dãy Quảng Nam Châu, được xem như những chứng nhân của thời gian, lưu giữ nguồn gen quý của cây chè trên vùng đất Đường Hoa. Việc được công nhận là Cây chè di sản Việt Nam góp phần khẳng định những giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học và sinh thái; đồng thời tạo thêm cơ sở để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị cây chè cổ gắn với xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm di sản.

Lãnh đạo xã Đường Hoa khai mạc lễ hội.

Một nghi thức mang nhiều ý nghĩa tại lễ hội là “Khởi sinh” tưới nước cho cây chè và trao cây chè giống cho thế hệ trẻ. Nghi thức gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, những mùa chè xanh tốt, đồng thời trao truyền niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, phát triển vùng chè quê hương.

Trong khuôn khổ khai mạc còn diễn ra chương trình nghệ thuật giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người Đường Hoa và hành trình hình thành vùng chè; trình diễn nghệ thuật pha trà, trang phục áo dài, thi hái chè, thi sao chè tạo không gian trải nghiệm văn hóa trà cho người dân và du khách.

Lãnh đạo xã Đường Hoa nhận bằng công nhận Cây chè di sản Việt Nam đối với 2 cây chè cổ trên dãy Quảng Nam Châu, thuộc địa phận rừng phòng hộ Trúc Bài Sơn, xã Đường Hoa.

Sau đây là một số hình ảnh của lễ hội:

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp và lịch sử vùng chè Đường Hoa.

Nghi lễ “Khởi sinh” tưới nước cho cây chè, một nghi thức quan trọng trong lễ khai mạc.

Trao cây chè giống cho thế hệ trẻ tại lễ khai mạc.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp và tinh thần lao động của người dân vùng chè Đường Hoa.

Một tiết mục trình diễn áo dài truyền thống mang sắc màu vùng chè Đường Hoa.

Nghệ nhân trình diễn nghi thức pha trà tại lễ khai mạc.

Những chén chè thơm được mời đại biểu và du khách thưởng thức.

Sau lễ khai mạc, diễn ra cuộc thi hái chè trên những đồi chè Đường Hoa.