Tuyên truyền chính sách, đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 29/10, tại phường Hồng Gai, BHXH thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN, BHYT và đôn đốc thu hồi nợ đối với các doanh nghiệp. Tham dự có đại diện các sở, ngành và trên 50 doanh nghiệp chậm nộp, chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh tại hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT và đôn đốc thu hồi BHXH, BHTN, BHYT đối với các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và trách nhiệm của người sử dụng lao động, gồm: Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14; Luật Công đoàn số 12/2012/QH13; Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; trọng tâm là Điều 214 (tội gian lận BHXH, BHTN), Điều 215 (tội gian lận BHYT) và Điều 216 (tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động); Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công...

Đại diện Công ty TNHH MTV Cát Tường 86 (phường Hạ Long) phát biểu ý kiến tại hội nghị tuyên truyền chính sách và đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Đại diện các sở, ngành nêu rõ các quy định, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Sau khi được phổ biến, đại diện các doanh nghiệp đồng tình và nỗ lực nộp số tiền chậm đóng.

Đại diện cơ quan BHXH thành phố cho biết, sau ngày 31/10/2026, đơn vị nào không nộp tiền chậm đóng theo cam kết sẽ bị ban hành quyết định kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Khi kiểm tra, cơ quan BHXH sẽ rà soát toàn diện việc thực hiện mức đóng, số lao động tham gia đóng, chế độ ốm đau, thai sản...