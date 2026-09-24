50 doanh nghiệp nợ BHXH cam kết khắc phục trong tháng 9 và 10/2026

Sáng 24/9, tại phường Hồng Gai, BHXH thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với các doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng BHXH năm 2026. Dự hội nghị có đại diện Công an thành phố, Viện KSND thành phố, Sở Nội vụ, LĐLĐ thành phố, Thuế thành phố cùng đại diện 50 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH thành phố đã phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN; các quy định về xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; khiếu nại, tố cáo về BHXH.

Trong đó, tập trung phổ biến Nghị định số 274/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ; Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công và một số quy định có liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi về những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến chậm đóng, nợ đọng BHXH; đồng thời nhìn nhận việc chậm đóng, nợ đọng BHXH là chưa thực hiện đúng quy định pháp luật và đề xuất lộ trình khắc phục.

Đại diện các sở, ngành cũng phân tích những hệ quả của việc chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời thông tin các quy định, biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm, trong đó có cơ chế khởi kiện vụ án dân sự theo Nghị quyết số 205/2025/QH15...

Đại diện Viện KSND thành phố thông tin việc khởi kiện vụ án dân sự theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 liên quan đến bảo vệ quyền lợi người lao động trong lĩnh vực BHXH.

Kết thúc hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp chậm nộp, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đã ký cam kết thực hiện lộ trình thanh toán số tiền còn chậm nộp, nợ BHXH trong tháng 9 và tháng 10/2026.

Thông qua hội nghị, BHXH thành phố mong muốn tăng cường đối thoại, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần giảm tình trạng chậm đóng, nợ đọng và bảo đảm quyền lợi người lao động và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo BHXH thành phố, tính đến hết tháng 8/2026, toàn thành phố có 446 doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền khoảng 94 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trên 3.500 người lao động.