Không để người lao động thiệt thòi vì nợ BHXH

Thời gian qua, BHXH thành phố Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động. Cùng với tăng cường đôn đốc thu hồi nợ, ngành BHXH đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền để người lao động chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.

Công nhân Công ty CP May Quảng Ninh làm việc tại dây chuyền sản xuất nhưng doanh nghiệp hiện còn nợ đọng BHXH kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi người lao động.

Theo BHXH thành phố, tính đến hết tháng 7/2026, toàn địa bàn có 425 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền 102,6 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 3.258 lao động. Trong đó, 186 đơn vị nợ từ trên 3 tháng đến dưới 6 tháng với số tiền 13,8 tỷ đồng; 111 đơn vị nợ từ 7 đến 12 tháng với trên 7,3 tỷ đồng; 128 đơn vị nợ trên 12 tháng với tổng số tiền hơn 81,4 tỷ đồng...

Đáng chú ý, nhiều khoản nợ đã kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm như: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Hạ Long (phường Hạ Long) nợ trên 19,5 tỷ đồng trong 41 tháng, ảnh hưởng đến 259 lao động; Công ty CP Gạch ngói Đất Việt (phường Bình Khê) nợ trên 11 tỷ đồng trong 25 tháng, ảnh hưởng 275 lao động; Công ty CP May Quảng Ninh (phường Hạ Long) nợ trên 3 tỷ đồng trong 20 tháng, ảnh hưởng 101 lao động; Công ty CP Phát triển bóng đá Quảng Ninh (phường Hạ Long) nợ trên 1 tỷ đồng trong 11 tháng, ảnh hưởng 37 lao động...

Với người lao động, BHXH, BHYT, BHTN là chỗ dựa quan trọng khi ốm đau, thai sản, mất việc làm, nghỉ hưu hoặc gặp những rủi ro trong cuộc sống. Vì vậy, việc doanh nghiệp chậm đóng, nợ đóng kéo dài có thể tác động trực tiếp đến quá trình giải quyết, thụ hưởng các chế độ, chính sách của người lao động. Trong nhiều trường hợp, người lao động vẫn làm việc, vẫn bị trích phần đóng bảo hiểm từ tiền lương nhưng quyền lợi có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và BHXH thành phố Quảng Ninh trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các hành vi chậm đóng, trốn đóng, gian lận BHXH, BHYT, BHTN, tháng 4/2026.

Xác định bảo vệ quyền lợi người lao động là mục tiêu xuyên suốt, ngay từ đầu năm 2026, BHXH thành phố đã rà soát, phân loại các đơn vị nợ theo thời gian, số tiền và nguyên nhân phát sinh để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Cơ quan BHXH tăng cường làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp chậm đóng, yêu cầu xây dựng lộ trình khắc phục, đồng thời thường xuyên gửi thông báo, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ.

Đối với những đơn vị có khả năng đóng nhưng cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian nợ, các biện pháp xử lý được thực hiện kiên quyết hơn. Việc triển khai Nghị định số 274/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN đã tạo thêm cơ sở pháp lý để tăng cường xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các nhóm yếu thế và lợi ích công cũng mở thêm cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Thời gian qua, BHXH thành phố đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trao đổi thông tin, đánh giá thực trạng nợ đọng, xác định những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, kéo dài. Tính đến nay, cơ quan BHXH thành phố đã chuyển hồ sơ của 11 đơn vị, doanh nghiệp nợ kéo dài, có dấu hiệu chây ỳ để các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

BHXH thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách BHXH, BHYT đối với chủ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phường Hồng Gai, tháng 6/2026.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người lao động chủ động bảo vệ quyền lợi được đặc biệt chú trọng. BHXH thành phố phối hợp với LĐLĐ thành phố, công đoàn các xã, phường, đặc khu tổ chức tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách tại doanh nghiệp. Qua đó, người sử dụng lao động được nhắc nhở về trách nhiệm đóng đầy đủ, kịp thời BHXH, BHYT, BHTN; người lao động được hướng dẫn theo dõi quá trình tham gia BHXH để kịp thời phát hiện, phản ánh khi quyền lợi có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo Phó Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Huy Thông, BHXH thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức công đoàn, đôn đốc thu hồi nợ; nâng cao hiệu quả kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu để kịp thời phát hiện những trường hợp chậm đóng, trốn đóng. Qua đó, hạn chế tình trạng nợ đọng kéo dài, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.