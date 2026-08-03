Ukraine mở đợt tập kích quy mô lớn vào Nga

Giới chức Nga ngày 2/8 cho biết, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ nước này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, đồng thời gây cháy tại một kho hàng của Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Nga.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào kho hàng của Wildberries tại Nga. Ảnh: AP.

Theo giới chức Nga, kho hàng của Wildberries tại tỉnh Samara, cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 800 km, đã bị UAV tấn công, gây cháy lớn nhưng không có thương vong. Đây là một trong hơn chục kho hàng của Wildberries bị Ukraine nhắm mục tiêu trong chưa đầy hai tuần qua. Một số nhà phân tích cho rằng chiến dịch này nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần, gây tổn thất kinh tế và gia tăng sức ép đối với Nga trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ 635 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có nhiều chiếc bị bắn hạ trên bán đảo Crimea, Biển Đen và Biển Azov. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố tổng số UAV được Ukraine triển khai cũng như mức độ thiệt hại tại các mục tiêu bị tấn công.

Tại tỉnh Saratov, hai người thiệt mạng sau khi một UAV lao vào một tòa nhà dân cư. Chính quyền địa phương cho biết hạ tầng dân sự tại các thành phố Engels và Saratov cũng bị hư hại. Engels và Saratov là hai địa điểm thường xuyên bị Ukraine tập kích trong thời gian gần đây. Engels là nơi đặt một căn cứ không quân của Nga, còn Saratov có một nhà máy lọc dầu lớn. Trong khi đó, tại Cộng hòa Udmurt thuộc Liên bang Nga, ba người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng UAV.

Ở Cộng hòa Bashkortostan, lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp tại thành phố Ufa, song không nêu rõ mục tiêu cụ thể.

Ở chiều ngược lại, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 133 UAV trong đêm, trong đó 24 chiếc đánh trúng mục tiêu. Các cuộc không kích riêng rẽ của Nga nhằm vào hai thành phố Zaporizhzhia và Kharkiv trong ngày 2/8 khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Một quả bom dẫn đường đã đánh trúng một khu dân cư tại Zaporizhzhia, trong khi một cuộc tấn công khác gây cháy tại một trung tâm bưu chính ở ngoại ô Kharkiv.