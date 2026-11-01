Hẹn nhau check-in mùa thu đông

Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh và kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn có nhiều điểm check-in cuốn hút khi mùa thu đông về. Cảnh sắc chuyển mùa, không gian bình yên thơ mộng cùng những góc chụp ảnh ấn tượng, riêng có, đang mở ra thêm cho du khách những lựa chọn trải nghiệm, vui chơi hấp dẫn và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi đến với thành phố bên bờ di sản.

Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata trải nghiệm và check-in với thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long.

Những ngày thu, tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn là điểm dừng chân yêu thích của người dân và du khách. Nổi bật trên nền trời xanh, những cánh buồm ba vách đỏ thắm gợi nhớ hình ảnh thuyền buồm truyền thống từng gắn bó với đời sống ngư dân vùng biển Quảng Ninh. Sự trở lại của những cánh buồm xưa không chỉ tạo điểm nhấn cho cảnh quan vịnh Hạ Long mà còn đưa nét văn hóa biển truyền thống hòa vào nhịp sống du lịch hiện đại.

Vào khoảng tháng 10, khi mùa du lịch tàu biển quốc tế bước vào cao điểm, hình ảnh những tàu biển, du thuyền sang trọng xuất hiện trên vịnh càng làm nổi bật diện mạo hiện đại, năng động của thành phố biển Quảng Ninh. Chính những nét riêng ấy đã tạo nên sức hút cho tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, trở thành điểm check-in ấn tượng, lưu giữ những khoảnh khắc mang đậm dấu ấn thành phố bên bờ di sản trong mùa thu đông.

Công trình trụ sở Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trở thành phông nền ấn tượng cho những khung hình, thu hút giới trẻ đến check-in.

Cùng với đó, các công trình với kiến trúc hiện đại, nổi bật của thành phố cũng mang đến nhiều lựa chọn check-in độc đáo, tạo nên phông nền ấn tượng cho các bức ảnh kỷ niệm của du khách khi đến Quảng Ninh. Nổi bật là Bảo tàng Quảng Ninh với mặt ngoài phủ kính đen, gợi hình ảnh khối than đá, biểu tượng gắn liền với Vùng mỏ; trụ sở Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố hay khu vực ngọn Hải đăng (phường Bãi Cháy) mang đến kiến trúc gợi phong cách châu Âu.... Bên cạnh đó, hệ thống quán cà phê với phong cách thiết kế đa dạng, từ không gian mở hướng biển đến những góc bài trí trẻ trung, tinh tế, cũng thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm, thư giãn và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Chị Vũ Hải Vân, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Tôi đã đến Quảng Ninh nhiều lần và mỗi chuyến đi đều có những trải nghiệm mới mẻ. Bên cạnh các hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, ẩm thực đặc sắc thì những điểm check-in đẹp, có nét riêng cũng là điểm cộng và sức hút khiến tôi cũng như nhiều du khách hào hứng hơn cho chuyến đi.

Du khách thích thú check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa ruộng bậc thang vàng óng ở Lục Hồn.

Rời khu vực trung tâm với nhịp sống sôi động của Bãi Cháy, Hồng Gai và Hạ Long, du khách có thể tìm đến những miền thiên nhiên khoáng đạt hơn. Mỗi độ thu về các xã Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô lại hấp dẫn du khách bởi bức tranh thiên nhiên đa sắc màu của miền biên giới. Những đồi cỏ lau trắng muốt trải dài theo triền núi, những thửa ruộng bậc thang chín vàng óng cùng biển mây bồng bềnh trên các đỉnh núi tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ.



Du khách có thể chinh phục núi Cao Ly để săn mây hoặc trải nghiệm cung đường lên cột mốc 1305 với sống lưng khủng long ngắm đất trời bao la. Vẻ đẹp hoang sơ, khoáng đạt của miền biên giới không chỉ níu chân du khách bởi những khung hình ấn tượng mà còn tạo sức hút đặc biệt trong hành trình khám phá thiên nhiên vùng Đông Bắc.

Du khách đón bình minh trên đỉnh chùa Đồng, Yên Tử.

Một lựa chọn khác thu hút nhiều du khách khi đến với Quảng Ninh mùa thu đông là Yên Tử. Khi tiết trời dịu mát, nắng nhẹ và không khí trong lành, hành trình tìm về non thiêng trở nên thư thái hơn. Những lối đi giữa rừng cây, mái chùa cổ kính, trầm mặc ẩn hiện trong không gian tĩnh lặng cùng cảnh sắc núi rừng chuyển mùa, mỗi điểm dừng chân đều có thể tạo nên những góc check-in đẹp. Du khách có thể kết hợp vãn cảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử của quần thể di tích và tận hưởng khoảng thời gian sống chậm giữa thiên nhiên.

Người dân và du khách tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc đẹp của mùa thu để dạo chơi, chụp ảnh tại đồi hoa túy điệp bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Khánh Huyền

Mỗi điểm đến mang một vẻ đẹp riêng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Quảng Ninh khi thu đông về. Không chỉ là dịp lưu giữ những khung hình đẹp, hành trình ấy còn giúp du khách cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp thiên nhiên, khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc và nhịp sống yên bình, hạnh phúc của vùng đất bên bờ di sản. Chính những trải nghiệm ấy khiến Quảng Ninh trở thành điểm hẹn đáng nhớ suốt bốn mùa trong năm.