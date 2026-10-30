Mùa cỏ lau phủ trắng sườn đồi lên cột mốc 1297

Vào thời điểm cuối thu, cung đường tuần tra biên giới thuộc các xã Hoành Mô, Lục Hồn, Bình Liêu (Quảng Ninh) và xã Kiên Mộc (Lạng Sơn) lại đón lượng lớn du khách đổ về trải nghiệm. Nằm ở độ cao ấn tượng giữa đại ngàn, cột mốc biên giới 1297 không chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng mà còn trở thành điểm hẹn du lịch hấp dẫn nhờ những triền đồi cỏ lau nở rộ trắng muốt trải dài...

Lợi thế lớn nhất tại khu vực 1297 là những bãi lau mọc dày và trải dài liên tục theo các gờ đồi. Rất nhiều nhóm bạn trẻ chủ động dừng lại ở các khoảng đất rộng, luồn qua các vạt hoa trắng bạc để bắt trọn khoảnh khắc đón nắng gió vùng cao. Khung cảnh thoáng đãng biến từng mỏm đá, lối mòn tự nhiên thành những góc check-in thuận tiện, ai nấy đều tranh thủ lưu lại vài kiểu ảnh trong hành trình leo dốc.

Cỏ lau bung nở trắng bạc phủ kín các triền đồi biên giới quanh khu vực cột mốc 1297.

Du khách thích thú chụp ảnh kỷ niệm giữa những vạt hoa lau nở rộ.

Khung cảnh trập trùng của núi non vùng biên viễn với từng nhóm khách tản bộ ngắm cảnh trên các gò đồi.

Nhiều bạn trẻ đổ về trải nghiệm theo lối mòn giữa đồi lau bạt ngàn.

Hành trình chạm đến cột mốc 1297 đòi hỏi người đi phải vượt qua hàng trăm bậc thang bê tông dựng ngược men theo sống lưng đồi. Lối đi hẹp, độ dốc lớn khiến việc di chuyển tốn khá nhiều sức, nhưng đổi lại là trải nghiệm đi giữa hai hàng rào lau cao quá đầu người. Càng lên cao, gió càng mạnh, mở ra tầm nhìn bao quát toàn bộ con đường bê tông ngoằn ngoèo nối liền các trạm gác.

Bạt ngàn vạt hoa lau vươn cao trên các triền dốc bao quanh cung đường dẫn lên cột mốc 1297.

Tuyến bậc thang dốc đứng giữa đồi lau thử thách sức bền của người trải nghiệm.

Tại điểm cao nhất, cột mốc 1297 bằng đá hoa cương sừng sững phân định ranh giới quốc gia. Người đến đây không chỉ để ngắm cảnh hay giải tỏa mỏi mệt sau quãng đường leo bộ, mà còn để chạm tay vào mốc giới, chụp một tấm hình lưu niệm mang dấu ấn thiêng liêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Khoảnh khắc check-in bên cột mốc biên giới 1297 trên đỉnh núi.

Vượt qua những bậc thang dốc đứng để chạm tay vào mốc 1297 và ngắm nhìn thảm lau rung rinh trước gió là một trải nghiệm đáng giá dịp cuối thu. Cảnh sắc hoang sơ cùng cảm giác đứng ở vùng biên viễn chính là lý do khiến cung đường này luôn níu chân du khách tìm về mỗi mùa hoa lau bung nở.