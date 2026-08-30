Xã Hải Sơn gắn biển công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 30/8, xã Hải Sơn tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố.

Các đại biểu làm lễ gắn biển công trình.

Dự án Cải tạo, nâng cấp, xử lý chống ngập lụt tuyến đường vào bản Hợp Long, thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, do Trung tâm Cung ứng dịch vụ quản lý dự án.

Chiều dài tuyến 0,6km, điểm đầu tuyến đấu nối với Quốc lộ 18C tại Km107+60, điểm cuối tuyến đường thuộc bản Hợp Long; bề rộng mặt đường 6,5m và vận tốc thiết kế 30km/h.

Dự án đưa vào hoạt động đã xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng, cải thiện năng lực giao thông địa phương.

Công trình khác trên tuyến xây dựng các hạng mục: Cống hộp bê tông cốt thép, cống ngang đường, rãnh dọc, kè phòng hộ, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ khác. Nhóm dự án công trình giao thông, nhóm C.

Dự án đưa vào hoạt động đã xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng, cải thiện năng lực giao thông, giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện, an toàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương.