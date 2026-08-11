Xây dựng môi trường làm việc hài hòa

Không chỉ tập trung vào việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách phúc lợi, các cấp công đoàn Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động. Đây được xem là “chìa khóa” quan trọng để củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

2 đội bóng đá nam của Công đoàn Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long và Công đoàn Công ty TNHH Dệt may Weili Việt Nam (KCN Việt Hưng) tham gia thi đấu tại Hội thao đoàn viên, người lao động lần thứ 3, năm 2026.

Cuối tháng 7/2026, Hội thao đoàn viên, người lao động lần thứ 3 năm 2026, do Công đoàn Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long phối hợp cùng Công đoàn Công ty TNHH Dệt may Weili Việt Nam (KCN Việt Hưng, phường Việt Hưng) tổ chức, đã thu hút sự tham gia của 320 VĐV. Hội thao diễn ra nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2026) với 3 môn thi đấu là bóng đá nam, bóng đá nữ và kéo co đã tạo nên sân chơi tạo sự gắn kết cho đội ngũ người lao động.

Anh Phạm Văn Hà, công nhân Xưởng may mũ 1, Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long, chia sẻ: Sau những giờ làm việc căng thẳng trong dây chuyền sản xuất, các hoạt động này giúp chúng tôi giải tỏa bớt áp lực, tái tạo sức lao động và có thêm cơ hội giao lưu, thấu hiểu đồng nghiệp hơn. Đây thực sự là sân chơi bổ ích mà chúng tôi luôn mong đợi.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long Đinh Thị Nguyễn cho biết: Môi trường sản xuất dây chuyền đòi hỏi tính kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng. Những hoạt động văn hóa, thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, giúp người lao động xây dựng tác phong tập thể. Khi tinh thần thoải mái, sự kết nối giữa các cá nhân được tăng cường, hiệu quả công việc cũng nhờ đó mà nâng cao rõ rệt.

Hội thao của 2 doanh nghiệp dệt may chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tổng thể về chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động tại Quảng Ninh. Sau 5 năm triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tinh thần được thực hiện một cách bài bản và có chiều sâu.

Để đưa đề án vào thực tiễn, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế và BHXH Quảng Ninh tổ chức 8 lớp đào tạo nghiệp vụ văn hóa cơ sở cho gần 800 cán bộ công đoàn và công nhân nòng cốt. Đồng thời, tổ chức 12 lớp tuyên truyền về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao nhận thức của cả người lao động và người sử dụng lao động về vai trò của môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sự chuyển dịch trong tư duy chăm lo đã đưa đời sống văn hóa đến gần hơn với công nhân tại các khu nhà trọ. Tại những địa bàn tập trung đông lao động như Bãi Cháy, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Hải Hà, Vân Đồn... các chương trình giao lưu, sinh hoạt văn hóa, thể thao đã được thiết kế phù hợp với đặc thù từng khu vực.

Công đoàn Công ty TNHH Competition Team Technology Việt Nam (KCN Đông Mai) phối hợp với chuyên môn tổ chức sinh nhật, tạo không khí vui tươi, gắn kết cho đoàn viên, người lao động (tháng 5/2026).

Những điểm sinh hoạt văn hóa công nhân hình thành tại các khu công nghiệp đã trở thành không gian quen thuộc để người lao động rèn luyện và giải trí sau ca lao động. Ngoài ra, các kỳ Ngày hội Văn hóa, thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh (từ lần thứ X đến XIII) đã trở thành sân chơi tinh thần, thu hút hàng nghìn lượt người lao động tham gia, lan tỏa tinh thần đoàn kết mạnh mẽ.

Dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực tế cho thấy đời sống văn hóa tinh thần đội ngũ công nhân tại không ít cơ sở, doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ở một số đơn vị, việc chăm lo vẫn mang tính hình thức, hoặc bị bỏ ngỏ do chủ doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm. Tại các khu công nghiệp những vấn đề xã hội phức tạp vẫn tiềm ẩn, đặc biệt là nguy cơ người lao động trẻ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước bị kẻ xấu lôi kéo, kích động.

Vì vậy, LĐLĐ tỉnh đã xác định chiến lược cụ thể cho giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là tiếp tục tập trung đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là khối doanh nghiệp ngoài nhà nước; đẩy mạnh thành lập các điểm sinh hoạt văn hóa tại các khu nhà trọ; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động ...

Có thể khẳng định, khi người lao động được tôn trọng, được chăm lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, khoảng cách giữa người lao động và doanh nghiệp sẽ được thu hẹp. Đây không chỉ là cách để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng, mà còn là động lực để xây dựng môi trường làm việc hài hòa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Quảng Ninh.