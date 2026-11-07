Bình Khê tổ chức hội thảo tìm giải pháp tạo đột phá tăng trưởng

Ngày 7/11, UBND phường Bình Khê tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn lực, tăng trưởng bứt phá, phấn đấu đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030”.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và đại biểu tập trung đánh giá thực trạng huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; nhận diện tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác cũng như những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, vốn đầu tư, đất đai, nhân lực và năng lực quản trị. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, phát huy vai trò của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Các ý kiến cũng tập trung vào định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Đồng thời, xác định các khâu đột phá, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển chung của thành phố Quảng Ninh.

TS. Đậu Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tham luận tại Hội thảo.

TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV & Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia tham luận về huy động nguồn lực cho phát triển KT-XH phường Bình Khê giai đoạn 2026-2030 tại Hội thảo. (Ảnh Lê Đại)

Lãnh đạo phường Bình Khê tiếp thu các ý kiến đề xuất tại Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, đóng góp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương. Những ý kiến, kiến nghị tại hội thảo sẽ là cơ sở để phường Bình Khê lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên, cụ thể hóa giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 12-15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 169 triệu đồng/năm; thành lập mới 8-10 doanh nghiệp mỗi năm. Tổng giá trị sản xuất toàn địa bàn phấn đấu vượt 4.000 tỷ đồng, tỷ trọng dịch vụ - du lịch đạt trên 40%. Đây là những mục tiêu đặt ra yêu cầu Bình Khê phải khai thác hiệu quả lợi thế về không gian địa lý, tài nguyên, công nghiệp, nông nghiệp và di sản văn hóa, từng bước trở thành địa bàn phát triển năng động ở phía Tây thành phố Quảng Ninh.