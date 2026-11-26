Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường bắt đầu từ ý thức, trách nhiệm và những hành động thường ngày của mỗi người. Tại Quảng Ninh, cùng với sự vào cuộc của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, nhiều cách làm thiết thực đang góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tự giác giữ gìn môi trường sống trong cộng đồng.

Xây dựng nếp sống từ khu dân cư

Là địa bàn trọng điểm du lịch, tập trung đông dân cư, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ và thường xuyên đón lượng lớn du khách, phường Bãi Cháy chịu áp lực đáng kể trong thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Trong 8 tháng năm 2026, toàn phường thu gom, vận chuyển hơn 30.361 tấn rác thải sinh hoạt, bình quân gần 125 tấn/ngày. Cùng với duy trì vệ sinh đường phố, khu dân cư, phường chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về thu gom rác. Từ ngày 1/3/2026, Bãi Cháy triển khai thu gom phân tách rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải thực phẩm, chất thải có khả năng tái chế và chất thải khác), thời gian chuyển giao từ 16h đến 19h hằng ngày. Qua vận động, 100% hộ dân, hộ kinh doanh tại 4 khu phố Bãi Cháy 2, Bãi Cháy 3, Bãi Cháy 4 và Hùng Thắng 2 đã ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Lực lượng chức năng phường Bãi Cháy tuyên truyền người dân vứt rác đúng nơi quy định, đúng giờ.

Anh Đỗ Quốc Doanh, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu Bãi Cháy 7, cho biết: Sau khi được phổ biến quy định, cơ sở đã thực hiện phân loại rác phát sinh, đưa rác ra đúng khung giờ để công nhân vệ sinh môi trường thu gom.

Ý thức bảo vệ môi trường còn được vun đắp thông qua các hoạt động cộng đồng. Toàn phường duy trì 8 mô hình “Ngôi nhà xanh”, vận động người dân phân loại, thu gom phế liệu tái chế, thu gần 100 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại khu Bãi Cháy 2, người dân tham gia thu dọn hơn 80m³ đất đá, rác thải tại các ô đất trống, làm sạch hơn 800m² để tạo sân chơi. Việc trực tiếp tham gia thu gom, chỉnh trang khu dân cư giúp mỗi người nhận rõ hơn trách nhiệm giữ gìn môi trường sống chung.

Trong 8 tháng năm 2026, phường tổ chức 15 đợt ra quân tại 14 khu vực, trên khoảng 39km tuyến đường, thu dọn khoảng 1.800m³ đất đá, rác thải, cây cỏ và phế thải xây dựng. Cùng với thu gom, lực lượng chức năng chú trọng phát hiện, xử lý vi phạm. Tháng 4/2026, qua hình ảnh camera do người dân cung cấp, phường đã xác minh, xử phạt một cá nhân 750.000 đồng về hành vi vứt rác nơi công cộng, đồng thời buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm do vi phạm gây ra.

Phường Bãi Cháy huy động phương tiện máy móc, nhân lực thu gom rác thải tại điểm tự phát.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, cho biết: Phường tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; nâng cao chất lượng thu gom, rà soát, bố trí camera giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời, gắn trách nhiệm của khu phố, các đơn vị liên quan với việc duy trì vệ sinh tại những khu vực đã được thu dọn, hạn chế phát sinh các điểm rác tự phát.

Lan tỏa những cách làm thiết thực

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc tổ chức thu gom, xử lý vi phạm, nâng cao ý thức tự giác của người dân là yếu tố quan trọng để duy trì vệ sinh môi trường lâu dài. Yêu cầu này đang được nhiều địa phương cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với đặc điểm dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại đặc khu Vân Đồn, với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến thủy sản, việc tuyên truyền được triển khai trực tiếp đến từng cơ sở, kết hợp thông tin qua các nhóm Zalo cộng đồng. Các hộ được vận động cam kết chấp hành quy định về vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Người dân tích cực tham gia phân loại, thu gom phế liệu tái chế tại mô hình “Trạm xanh cộng đồng”.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng khu Đông Xá 4, đặc khu Vân Đồn, cho biết: Qua giám sát, các cơ sở đã thực hiện nghiêm việc đổ rác đúng nơi quy định và những nội dung cam kết. Việc tuyên truyền gắn với giám sát thường xuyên giúp các hộ nâng cao trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường ngay tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian qua, việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố được cụ thể hóa qua nhiều mô hình gắn với sinh hoạt, sản xuất và điều kiện thực tế của từng địa bàn. Đơn cử, tại phường Đông Triều, các mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Ủ rác hữu cơ”, “Làn xanh - Chợ sạch” được duy trì, khuyến khích người dân phân loại, giảm thiểu rác thải trong sinh hoạt. Tại thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân, tuyến đường mẫu dài hơn 6,4km được trang bị 100 thùng rác cho các hộ dân hai bên đường, góp phần tạo điều kiện giữ gìn vệ sinh khu dân cư.

Mới đây, ngày 21/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ra mắt mô hình “Trạm xanh cộng đồng” tại khu Yết Kiêu 4, phường Hồng Gai, nhằm khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn, thu gom phế liệu tái chế, giảm rác thải nhựa, góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường ngay tại gia đình…

Những mô hình, cách làm tại cơ sở đang góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường. Để kết quả được duy trì bền vững, công tác tuyên truyền cần gắn với tổ chức thu gom, xử lý rác hiệu quả và giám sát thường xuyên. Quan trọng hơn, mỗi người cần tự giác thay đổi thói quen, giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt, sản xuất hằng ngày, để bảo vệ môi trường thực sự trở thành nền nếp trong cộng đồng.