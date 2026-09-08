Xem xét phân loại Mạo Khê, Vân Đồn là đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt

Sáng 8/9, UBND thành phố Quảng Ninh làm việc với Đoàn công tác liên ngành Trung ương do đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, làm Trưởng đoàn, về phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt đối với phường Mạo Khê và đặc khu Vân Đồn. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác nghe hai địa phương báo cáo nội dung Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt theo Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính.

Đối với phường Mạo Khê, theo kết quả tự đánh giá, địa phương đạt 92 điểm. Mạo Khê có quy mô dân số lớn, giữ vai trò trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị của khu vực phía Tây Quảng Ninh; đồng thời đáp ứng tiêu chí ưu tiên về vị trí, vai trò trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đối với đặc khu Vân Đồn, kết quả tự đánh giá đạt 93,5 điểm. Vân Đồn có phạm vi quản lý rộng, bao gồm đất liền, hệ thống đảo và vùng biển; có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, đồng thời có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị phường Mạo Khê và đặc khu Vân Đồn tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác; tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ, xây dựng kế hoạch nâng cao các tiêu chí còn dư địa, bảo đảm hai Đề án được hoàn thiện chặt chẽ, đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô, phạm vi quản lý và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị hành chính cấp xã đã có nhiều thay đổi. Theo Nghị định số 307/2025/NĐ-CP, đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt phải đạt từ 90 điểm trở lên và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định. Qua khảo sát thực tế, Đoàn công tác ghi nhận Mạo Khê và Vân Đồn đều có quy mô lớn, nhiều yếu tố đặc thù, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong không gian phát triển của Quảng Ninh. Thứ trưởng đề nghị thành phố Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện hai Đề án, bảo đảm đầy đủ căn cứ, số liệu và tiêu chí, phục vụ công tác thẩm định trong thời gian tới.