Cải tạo chỉnh trang đô thị, nâng tầm thành phố trẻ

Thành phố Quảng Ninh đang bước vào chặng đường phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đô thị và đời sống nhân dân. Từ những tuyến đường khu dân cư được mở rộng, những điểm ngập úng được xử lý đến không gian sinh hoạt cộng đồng được đầu tư, diện mạo đô thị đang từng bước được chỉnh trang từ cơ sở. Các công trình nhằm tạo dựng không gian sống khang trang, an toàn, thuận tiện, tương xứng với vị thế thành phố mới.

Các phương tiện máy móc và nhân lực được huy động để triển khai thi công Tuyến đường từ cầu treo Quảng Nghĩa đi QL18A (xã Hải Ninh).

Những ngày này, trên tuyến đường từ cầu treo Quảng Nghĩa đi QL18A, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tuyến đường dài 3,4km được nâng cấp, đấu nối, mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 7m. Qua tuyên truyền vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, 250 hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng thuận bàn giao đất và tài sản trên đất. Cùng với đó, người dân cũng tự nguyện hiến khoảng 34.000m² đất cùng tường rào, lan can, mái tôn, nhà ở... tạo điều kiện để công trình sớm được triển khai.

Bà Đỗ Thị Quận (thôn 4, xã Hải Ninh) chia sẻ: “Để có con đường mới, nhà tôi đã hiến một căn nhà 3 gian mái bằng và một gian mái tôn. Nhà cửa gắn bó bao năm nên cũng tiếc, nhưng vì lợi ích chung, gia đình sẵn sàng ủng hộ. Chỉ mong con đường sớm hoàn thành, khang trang, sạch đẹp, đi lại thuận tiện hơn. Quảng Ninh trở thành thành phố, quê hương mình ngày càng đổi thay, người dân cũng vui và muốn góp một phần nhỏ để diện mạo thành phố thêm đẹp, văn minh, tất cả vì con, vì cháu sau này”.

Bà Đỗ Thị Quận (bên phải) thôn 4, xã Hải Ninh tình nguyện hiến một căn nhà 3 gian mái bằng và một gian mái tôn để làm tuyến đường từ cầu treo Quảng Nghĩa đi QL18A (xã Hải Ninh).

Không riêng tuyến đường từ cầu treo Quảng Nghĩa đi QL18A, đầu tư hạ tầng đang trở thành một trong những trọng tâm phát triển của xã Hải Ninh. Ông Lương Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hải Ninh, cho biết: Năm 2026, xã được thành phố phân bổ 257 tỷ đồng để thực hiện 21 công trình, dự án, chủ yếu tập trung vào trường học và giao thông nông thôn. Đến nay, đã có hơn 300 hộ dân tự nguyện hiến và bàn giao trên 7.000m² đất cùng các công trình trên đất, tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án.

Từ những tuyến đường khu dân cư đến các công trình trường học, hạ tầng Hải Ninh đang từng bước được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và đời sống người dân. Mỗi công trình hoàn thành lại mở thêm một hướng kết nối, tạo thêm dư địa phát triển, góp phần hoàn thiện diện mạo nông thôn mới hiện đại. Từ những đổi thay ở từng khu dân cư, một diện mạo khang trang, năng động đang dần hình thành, hòa vào nhịp phát triển của thành phố trẻ Quảng Ninh.

Tại phường Bình Khê, công tác cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị cũng được quan tâm đẩy mạnh triển khai. Địa phương đã rà soát, xác định triển khai 44 dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, khu dân cư và các công trình thủy lợi, cấp thoát nước, phòng chống ngập lụt, với tổng mức đầu tư trên 310 tỷ đồng. Danh mục đầu tư trải rộng từ cải tạo các tuyến đường, cầu Trung Lương, các tuyến kết nối Trại Thông - Dọc Mản, tuyến từ trụ sở khu liên cơ quan đi đường du lịch đến các tuyến đường tại Xuân Bình, Ninh Bình, Quản Vuông... Mỗi công trình đáp ứng một nhu cầu cụ thể, nhưng được đặt trong tổng thể kết nối chung, từng bước tạo chuyển biến về hạ tầng, cảnh quan và không gian sống tại các khu dân cư.

Công trình cải tạo nâng cấp các tuyến đường khu Dọc Mản (phường Bình Khê) được khẩn trương triển khai với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Khê, cho biết: Địa phương tập trung nguồn lực cho những công trình có tính liên khu, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và khả năng lan tỏa. Từ những tuyến đường được nâng cấp, Bình Khê đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và môi trường; xử lý các điểm đen, khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; rà soát, bổ sung hệ thống thoát nước tại các khu dân cư hiện hữu, chủ động khắc phục nguy cơ ngập úng cục bộ trong mùa mưa bão. Cùng với hạ tầng giao thông, các không gian phục vụ cộng đồng cũng được đưa vào kế hoạch chỉnh trang, từ điểm vui chơi, khu sinh hoạt cộng đồng đến các không gian văn hóa, thể thao ngoài trời; bố trí hợp lý các vị trí dừng, đỗ phương tiện. Những việc làm cụ thể ấy đang từng bước tạo nên những khu dân cư thuận tiện hơn trong đi lại, an toàn hơn trong sinh hoạt và có thêm những không gian chung cho cộng đồng.

Từ một tuyến đường, một điểm ngập được xử lý đến một không gian công cộng được hoàn thiện, chỉnh trang ở Bình Khê đang được đặt trong một cách nhìn rộng hơn về chất lượng đô thị. Đó là quá trình làm mới từng phần của khu dân cư, để hạ tầng theo kịp nhịp phát triển, cảnh quan được cải thiện và cuộc sống của người dân ngày một thuận tiện hơn.

Có thể thấy các địa phương của thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng đang được đặt gần hơn với những nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời hướng tới những yêu cầu cao hơn của một thành phố đang mở rộng không gian và nâng tầm chất lượng đô thị. Thành phố mới không được tạo nên chỉ từ những công trình lớn. Diện mạo ấy được hình thành từ từng tuyến đường được mở rộng, từng điểm ngập được xử lý, từng khu dân cư được chỉnh trang, từng không gian công cộng được hoàn thiện. Đặc biệt, khi người dân cùng tham gia, cùng đóng góp và thụ hưởng thành quả, mỗi công trình sẽ có thêm sức sống và giá trị lâu dài.

Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với quy mô, vị thế và kỳ vọng mới. Trong hành trình ấy, chỉnh trang đô thị bắt đầu từ những việc cụ thể nhất, để mỗi khu dân cư thêm khang trang, mỗi tuyến đường thêm thuận tiện, mỗi không gian sống thêm an toàn, văn minh. Từ những đổi thay đang diễn ra từng ngày ở cơ sở, diện mạo thành phố trẻ Quảng Ninh đang dần hiện hữu, gần hơn với cuộc sống người dân và ngày càng được nâng lên về chất lượng.