17.000 trẻ em Nepal cần hỗ trợ khẩn cấp sau lũ quét

Viện trợ bắt đầu được chuyển tới một số khu vực bị lũ quét tàn phá ở Nepal trong ngày 28/8, trong khi quy mô thiệt hại tại vùng núi giáp Trung Quốc tiếp tục được làm rõ. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết ít nhất 17.000 trẻ em đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Một người sống sót sau trận lũ quét đến nhận hàng cứu trợ tại khu vực Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 28/8/2026. Ảnh: AP

Các hoạt động cứu trợ được đẩy mạnh trong bối cảnh lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích giữa bùn đất và đống đổ nát do trận lũ quét nghiêm trọng gây ra tại khu vực miền núi giáp biên giới Nepal - Trung Quốc.

Theo UNICEF, ít nhất 17.000 trẻ em đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Có 18 trường học bị phá hủy và 20 trường khác bị hư hại. Những trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình đang được bố trí nơi ở tạm thời trong khi lực lượng chức năng tìm cách đoàn tụ các em với người thân.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ước tính ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng và đang trong tình trạng “rất cần được hỗ trợ”.

Tại Nuwakot, một trong những khu vực ngập lụt gần thủ đô Kathmandu, nhiều ngôi làng đã bị cuốn trôi chỉ trong vài phút. Bùn và lớp trầm tích dày bao phủ những gì còn sót lại. Nhiều người mất nhà cửa phải tập trung tại các quán trà ven đường để tìm chỗ trú tạm.

Một trường học tại Nuwakot được sử dụng làm điểm phân phối hàng cứu trợ, nơi các tổ chức phi chính phủ cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời, quần áo và các vật dụng vệ sinh thiết yếu.

Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal ngày 28/8 cho biết số người mất tích đã tăng gấp đôi, lên gần 2.000 người.

Nhà chức trách đã huy động 14.829 nhân viên an ninh tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Máy bay không người lái cũng được sử dụng để tìm kiếm người sống sót tại những khu vực nguy hiểm, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận.

Những người được giải cứu được đưa tới Maithali Barrack, một trung tâm huấn luyện quân sự tại Nuwakot đã được chuyển thành khu cứu trợ và nơi ở tạm thời. Trực thăng liên tục vận chuyển người và hàng cứu trợ ra vào khu vực này. Bên ngoài hàng rào dây thép gai, nhiều người dân chờ đợi với hy vọng người thân sẽ xuất hiện trên những chuyến trực thăng tiếp theo.

Một nhân viên quân y cho biết những người được chăm sóc y tế tại đây gồm cư dân địa phương, du khách nước ngoài và công nhân Trung Quốc được giải cứu khỏi vùng lũ. Những trường hợp nghiêm trọng được trực thăng chuyển tới bệnh viện gần đó để điều trị.

Khu cứu trợ cũng là nơi tiếp nhận trẻ em bị thất lạc gia đình. Tuy nhiên, nơi đây đồng thời trở thành điểm nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng. Những thi thể được tìm thấy tại vùng lũ được đặt trong khu vực che bạt, chờ người thân xác nhận danh tính.

Quỳnh Trang (Theo AP)