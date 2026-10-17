Chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Quảng Ninh chú trọng đưa VĐV tập huấn tại các quốc gia có thế mạnh về từng môn. Những chuyến “xuất ngoại” giúp các VĐV tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và sức cạnh tranh trước cuộc đua huy chương đầy thử thách.

Nhằm bước vào Đại hội với tâm thế chủ động, Quảng Ninh đã chuẩn bị từ sớm. Tháng 8/2025, HLV Phạm Tuấn Anh cùng 2 võ sĩ Nguyễn Đức Long, Nguyễn Duy Thái đã sang Phúc Kiến (Trung Quốc) tập huấn 1 tháng. Tại đây, các VĐV được học hỏi kỹ thuật, chiến thuật từ 2 chuyên gia boxing của Cuba và thử sức với các đối thủ mạnh.

Những buổi đấu tập giúp các võ sĩ nhận ra hạn chế trong di chuyển, phản xạ, xử lý tình huống mà tập luyện thường ngày khó bộc lộ. Sau khi trở về, Nguyễn Duy Thái giành HCV hạng 71kg; cùng Trương Gia Huy, Đinh Quỳnh Chi giúp boxing Quảng Ninh giành 3 HCV, 2 HCĐ tại Giải vô địch quốc gia năm 2025.

Đoàn taekwondo Quảng Ninh tập huấn, nâng cao khả năng tại Jeju, Hàn Quốc (tháng 8-9/2026).

Theo HLV Phạm Tuấn Anh, tập luyện cùng võ sĩ mạnh, tiếp cận chuyên gia nước ngoài giúp VĐV nâng cao kỹ thuật, khả năng xử lý tình huống, rèn tâm lý và bản lĩnh thi đấu. Thành tích đạt được của các VĐV đã cho thấy hiệu quả của hướng đầu tư tập huấn bài bản, đúng trọng tâm.

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều chuyến xuất ngoại khác, mang lại dấu ấn ở các môn trọng điểm. Kết quả là, bắn cung Quảng Ninh giành 11 HCV, nhất toàn đoàn tại Giải vô địch quốc gia (Đặng Công Đức góp 6 HCV); thêm 7 HCV, phá 2 kỷ lục tại Giải vô địch các đội mạnh. Bơi - lặn giành 12 HCV, đua thuyền giành 4 HCV; taekwondo đoạt 1 HCV, 1 HCB ở các giải quốc gia. Riêng bắn cung tập huấn hơn 1 tháng tại Vĩnh Long. Những thành tích này cho thấy hiệu quả của quá trình đào tạo, tập huấn, tạo đà hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Xác định tập huấn nước ngoài là khâu đầu tư trọng điểm, Quảng Ninh lựa chọn quốc gia có thế mạnh phù hợp với từng môn. Các đợt tập huấn gối đầu từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9/2026 giúp VĐV tiếp cận chuyên gia, cơ sở vật chất hiện đại, cọ xát với đối thủ mạnh. Đây là bước chuẩn bị trước khi các đội tiếp tục rèn luyện, thi đấu kiểm tra ở trong nước.

Sự đầu tư ấy được tiếp nối từ năm 2025, khi Quảng Ninh tổ chức 7 đoàn đi tập huấn tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Trong đó, bơi - lặn tập gần 2 tháng ở Quảng Tây; taekwondo đến Jeju; pencak silat và đua thuyền sang Thái Lan. Năm 2026, VĐV Quảng Ninh có nhiều chuyến "xuất ngoại", tiêu biểu như: Wushu, cờ tướng đến Trung Quốc; bắn súng, taekwondo tập huấn tại Hàn Quốc; pencak silat sang Thái Lan...

Theo ông Đỗ Văn Hiệu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật và thể thao Quảng Ninh, tập huấn ở nước ngoài giúp VĐV ăn ở, sinh hoạt, tập luyện tập trung, giảm tác động bên ngoài để chuyên tâm rèn giũa. Bên cạnh cơ sở vật chất, dinh dưỡng, giáo án, việc tiếp cận HLV, chuyên gia giỏi và cọ xát với VĐV nước bạn giúp các đội tuyển nhìn rõ khoảng cách trình độ, từ đó điều chỉnh phương pháp huấn luyện. Sau những đợt tập huấn như vậy, các đội tiếp tục rèn luyện tại những trung tâm mạnh trong nước. Cùng với đó là các giải vô địch quốc gia, giải trẻ, U23 và sân chơi tiền đại hội. Đó là những lần “sát hạch” để ban huấn luyện đánh giá đối thủ, kiểm tra tiến bộ của VĐV, điều chỉnh giáo án và tính toán điểm rơi phong độ.

Đua thuyền, một trong những môn mũi nhọn của Quảng Ninh đang có chuyến tập huấn bổ ích tại Thái Lan, chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã giảm một số nội dung vốn là thế mạnh của Quảng Ninh ở các môn lặn, nhảy cầu, bắn cung, đua thuyền, khiến cơ hội tranh huy chương bị thu hẹp. Một số tuyển thủ còn làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia, nên quá trình hội quân, hoàn thiện đội hình đòi hỏi phải tính toán kỹ.

Với mục tiêu dự 22 môn, giành 54 huy chương, trong đó có 27 HCV tại kỳ đại hội lần thứ X, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Giá trị những chuyến tập huấn xa nhà sẽ được kiểm chứng qua bản lĩnh, sự ổn định và phong độ VĐV trên sàn đấu, đường đua sắp tới.