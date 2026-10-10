Phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc

Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá phong trào thể thao quần chúng, mà còn tạo cơ sở để ngành thể thao phát hiện những nhân tố mới, tuyển chọn và xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao. Qua các nội dung thi đấu, nhiều VĐV trẻ có tố chất, bản lĩnh và triển vọng được các nhà chuyên môn theo dõi, đánh giá để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng.

Nguyễn Văn Đại, VĐV taekwondo đoàn đặc khu Vân Đồn là một trong những gương mặt để lại dấu ấn tại đại hội. Ở nội dung quyền đồng đội lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu, Đại cùng các đồng đội đã có màn thể hiện xuất sắc, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và khả năng phối hợp trong thi đấu.

Với nội dung quyền đồng đội, sự đồng đều và chính xác của từng VĐV là yêu cầu quan trọng. Các động tác phải được thực hiện thống nhất, đúng kỹ thuật, bảo đảm sự ăn khớp về đội hình và nhịp điệu. Đây cũng là cơ hội để các VĐV trẻ làm quen với nội dung mới, tích lũy thêm kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện chuyên môn.

Đối với Nguyễn Văn Đại, việc tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT là dịp để kiểm tra năng lực sau quá trình tập luyện. Trên sân đấu, mỗi VĐV phải thể hiện bản lĩnh, sự tập trung và khả năng làm chủ kỹ thuật. Qua đó, các HLV có thêm cơ sở đánh giá tố chất, năng lực và khả năng phát triển của VĐV trẻ.

Thi đấu đồng đội quyền sáng tạo lần đầu được đưa vào chương trình Đại hội TDTT.

Cùng với những VĐV đã có kinh nghiệm thi đấu, Đại hội TDTT lần này cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ đến từ các địa phương, trường học, CLB và các lớp năng khiếu. Đây là lực lượng có vai trò bổ sung nguồn VĐV cho các môn thể thao, nhất là những môn được xác định là thế mạnh của Quảng Ninh.

Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X tổ chức 18 môn thi đấu, gồm các môn thể thao mũi nhọn, thể thao dân tộc và những môn phong trào đang phát triển. Quy mô và nội dung thi đấu đa dạng giúp phản ánh rõ nét chất lượng phong trào, khả năng thi đấu của VĐV tại cơ sở. Qua đó, ngành thể thao có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phong trào, phát hiện nhân tố mới và xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao.

Các nội dung thi đấu đa dạng của Đại hội TDTT đã phản ánh rõ nét chất lượng phong trào.

Theo ông Đỗ Văn Hiệu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh, từ một VĐV phong trào để trở thành VĐV thành tích cao là quá trình dài, trong đó phát hiện năng khiếu mới là bước đầu. Sau tuyển chọn là quá trình đào tạo, huấn luyện, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm. Mỗi VĐV cần được định hướng phù hợp với tố chất, sở trường, được tạo điều kiện tập luyện trong môi trường chuyên môn và tham gia các giải đấu có chất lượng.

Công tác phát hiện, tuyển chọn và đào tạo VĐV trẻ được triển khai gắn với phong trào TDTT tại cơ sở, hoạt động của các CLB và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Đây là nguồn quan trọng để ngành thể thao đánh giá, lựa chọn những VĐV có tố chất, từng bước bổ sung lực lượng cho các tuyến đào tạo. Bên cạnh đó, kết quả thi đấu qua mỗi kỳ Đại hội TDTT cũng là căn cứ để các nhà chuyên môn đánh giá năng lực, lựa chọn những nhân tố có triển vọng, tiếp tục đào tạo và huấn luyện phù hợp.

Kết quả thi đấu qua mỗi kỳ Đại hội TDTT là căn cứ để các nhà chuyên môn đánh giá năng lực của các VĐV.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, phấn đấu giữ vững vị trí trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, giành 60 huy chương. Đây là mục tiêu đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và xây dựng thế hệ kế cận.

Cùng với lực lượng VĐV hiện có, những gương mặt được phát hiện qua phong trào và các kỳ Đại hội TDTT sẽ được tiếp tục theo dõi, đánh giá để có hướng đào tạo phù hợp. Việc tạo điều kiện tập luyện, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm giúp VĐV trẻ từng bước nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu thi đấu ở những cấp độ cao hơn.

Với nền tảng phong trào ngày càng phát triển, hệ thống đào tạo, cơ sở vật chất và chính sách dành cho thể thao thành tích cao được quan tâm, Quảng Ninh có thêm điều kiện xây dựng lực lượng VĐV kế cận. Đây là cơ sở quan trọng để duy trì thành tích, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, hướng tới những mục tiêu mới trong giai đoạn tiếp theo.