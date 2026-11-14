Nông dân trẻ làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp

Phát huy lợi thế đất đai, mặt nước của địa phương, anh Phạm Đức Đê, hội viên Chi hội Nông dân thôn Hải Đông, xã Quảng Đức đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Với cách làm bài bản, lấy hiệu quả sản xuất làm cơ sở tái đầu tư, mô hình hiện mang lại thu nhập bình quân trên 400 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương.

Là người trực tiếp lao động sản xuất, anh Phạm Đức Đê luôn xác định muốn nâng cao đời sống gia đình phải dựa vào sức lao động, tinh thần tự lực và sự chủ động học hỏi, đổi mới cách làm. Qua điều kiện thực tế của gia đình và tìm hiểu từ địa phương, anh nhận thấy chăn nuôi gia cầm kết hợp nuôi trồng thủy sản có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, để tạo nguồn thu ổn định, sản xuất không thể duy trì theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún mà cần có sự đầu tư, tích lũy kinh nghiệm và tổ chức sản xuất phù hợp.

Đầu tư trang trại tổng hợp, đến nay, anh Phạm Đức Đế đã phát triển, mở rộng đàn gia cầm đạt khoảng 12.000 con/năm.

Từ định hướng đó, anh lựa chọn phát triển kinh tế trang trại tổng hợp theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, từng bước mở rộng quy mô trên cơ sở hiệu quả thực tế. Nguồn thu từ sản xuất được gia đình dành một phần để tái đầu tư con giống, cải tạo chuồng trại, ao đầm và các điều kiện phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Đến nay, đàn gia cầm của gia đình anh gồm gà, ngan được duy trì với quy mô khoảng 12.000 con. Cùng với đó, anh tổ chức nuôi tôm, cua, cá trên tổng diện tích khoảng 4,7ha và trồng 4ha rừng. Trong quá trình sản xuất, anh chú trọng lựa chọn con giống, bảo đảm điều kiện chuồng trại, nguồn thức ăn, nước sạch, vệ sinh môi trường và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Việc kết hợp nhiều loại vật nuôi, cây trồng không chỉ khai thác hiệu quả diện tích đất đai, mặt nước mà còn giúp gia đình đa dạng nguồn thu, giảm phụ thuộc vào một sản phẩm, hạn chế rủi ro khi thị trường biến động.

Anh Phạm Đức Đê xuống giống tôm vụ đông năm 2026.

Để phát triển mô hình, anh Đê còn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Hội Nông dân và địa phương, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội và các hoạt động tập huấn, chuyển giao kiến thức kỹ thuật. Qua đó, anh có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao kỹ năng chăm sóc vật nuôi, quản lý môi trường nuôi và từng bước hoàn thiện phương thức tổ chức trang trại. Hiện mô hình mang lại thu nhập bình quân trên 400 triệu đồng mỗi năm, góp phần ổn định kinh tế gia đình và tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

Đánh giá về mô hình, chị Phạm Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Đức cho biết: Hội Nông dân xã hiện có 1.468 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Anh Phạm Đức Đê là hội viên trẻ, tiêu biểu với tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mô hình kết hợp chăn nuôi gia cầm với nuôi thủy sản được tổ chức khá bài bản, mang lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm cho người dân địa phương. Đây cũng là cách làm cần được tuyên truyền, chia sẻ để các hội viên tham khảo, học tập và nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, anh Phạm Đức Đê còn trồng 4ha rừng keo để phát triển kinh tế.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế gia đình, anh Đê còn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các hộ dân về lựa chọn con giống, chăm sóc vật nuôi, phòng, chống dịch bệnh, quản lý môi trường nuôi và tổ chức sản xuất. Qua đó, anh vừa góp phần lan tỏa cách làm hiệu quả trong hội viên nông dân, vừa có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao chất lượng mô hình.

Anh Phạm Đức Đê quy hoạch khu vực sản xuất để phát triển trang trại tổng hợp.

Thời gian tới, anh Đê dự định tiếp tục khai thác lợi thế đất đai, mở rộng sản xuất theo hướng an toàn sinh học. Theo anh, sản xuất nông nghiệp hiện nay chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và biến động thị trường, vì vậy việc đầu tư vốn cần đi đôi với cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật, chủ động thích ứng và kiểm soát rủi ro. Đây cũng là hướng đi để mô hình phát triển ổn định, bền vững hơn trong thời gian tới.

Với tinh thần cần cù, chủ động đổi mới và mạnh dạn đầu tư, anh Phạm Đức Đê đã từng bước xây dựng được mô hình kinh tế trang trại tổng hợp có hiệu quả. Việc anh được ghi nhận là gương nông dân tiêu biểu xuất sắc của thành phố năm 2026 không chỉ là sự động viên đối với nỗ lực của cá nhân, mà còn góp phần khích lệ hội viên nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế tại địa phương, thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.