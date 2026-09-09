Hơn 1.000 chuyến bay bị hủy, hàng không Anh hỗn loạn do sự cố kiểm soát không lưu

Truyền thông Anh đưa tin một sự cố trong hệ thống kiểm soát không lưu đã làm gián đoạn hoạt động đi lại trên khắp nước Anh ngày 8/9, khiến hơn 1.000 chuyến bay bị hủy và hàng nghìn hành khách mắc kẹt nhiều giờ tại các sân bay, trên máy bay và trong nhà ga.

Hành khách xếp hàng tại Nhà ga phía Nam của sân bay Gatwick sau khi các chuyến bay bị hủy do sự cố kỹ thuật trong hệ thống kiểm soát không lưu của Anh, ngày 8/9/2026. Ảnh: AP

Cơ quan Dịch vụ Không lưu Anh (NATS) cho biết đã khắc phục sự cố trong hệ thống xử lý chuyến bay vào tối cùng ngày. Tuy nhiên, tình trạng chậm chuyến tiếp tục ảnh hưởng đến 15 sân bay trên khắp nước Anh và nhiều nơi khác, khi các hãng hàng không và sân bay nỗ lực giải quyết lượng lớn chuyến bay bị dồn ứ.

Josie Donoghue cho biết cô đã mắc kẹt trên máy bay suốt 3 giờ tại sân bay Gatwick trước khi chuyến bay của hãng Ryanair tới Ireland bị hủy.

"Đi qua sân bay đó chẳng khác nào cố gắng thoát khỏi Alcatraz”, cô nói, nhắc đến nhà tù khét tiếng từng nằm trên một hòn đảo ở vịnh San Francisco. “Đó thực sự là một cơn ác mộng. Đó là từ duy nhất tôi có thể dùng để mô tả tình cảnh này".

Hoạt động khởi hành tại sân bay Heathrow ở London đã được nối lại, nhưng sân bay đông đúc này phải tạm dừng các chuyến bay đến do ảnh hưởng của sự cố, đồng thời cảnh báo hành khách có thể tiếp tục phải đối mặt với tình trạng chậm chuyến.

Hành khách trên một chuyến bay của British Airways dự kiến tới Baltimore đã phải rời máy bay sau khi máy bay đỗ tại Heathrow suốt 4 giờ. Trong thời gian chờ đợi, tiếp viên phục vụ pasta và cà ri gà, trong khi những hành khách kiên nhẫn xem phim hoặc đi lại dọc lối đi.

Tuy nhiên, hành khách sau đó nhận ra rằng những rắc rối của họ vẫn chưa kết thúc. Khu vực nhận hành lý rơi vào cảnh hỗn loạn, trong khi không có nhân viên hỗ trợ và hành khách được yêu cầu tự làm thủ tục khiếu nại về hành lý.

British Airways cho biết hãng buộc phải hủy hoặc chuyển hướng hơn 100 chuyến bay. Ryanair cho biết hơn 65.000 hành khách của hãng bị ảnh hưởng và hơn 50 chuyến bay theo lịch trình đã bị hủy.

“Mức độ nghiêm trọng của sự cố đồng nghĩa với việc sẽ có những ảnh hưởng dây chuyền đáng kể. Sự cố này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và gây thất vọng lớn cho hành khách cũng như nhân viên, khi máy bay và phi hành đoàn bị phân bổ không đúng vị trí, kéo theo xáo trộn lịch trình.” - Người phát ngôn British Airways nói.

Các sân bay bị ảnh hưởng gồm Stansted và London City ở London, cùng các sân bay tại Manchester, Birmingham, Gatwick và Scotland. Các sân bay khuyến cáo hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trực tiếp với hãng hàng không.

Hãng hàng không giá rẻ EasyJet cho biết một số chuyến bay của hãng “không thể thực hiện”, đồng thời cho rằng sự cố hệ thống đã gây ra “tình trạng chậm chuyến trên khắp châu Âu”.