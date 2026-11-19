Anthropic định giá 1.500 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu

Ngày 18/11, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 83 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự kiến ban đầu, đưa định giá doanh nghiệp lên 1.500 tỷ USD. Với tổng giá trị huy động khoảng 81 tỷ USD, đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử, vượt qua đợt chào bán cổ phiếu của SpaceX hồi tháng 6.

Các trang thông tin và biểu trưng của Công ty công nghệ Anthropic hiển thị trên màn hình ﻿máy tính tại New York, Mỹ. Ảnh: AP

Theo công bố của Anthropic, đợt IPO gồm 980 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, trong đó khoảng 956,35 triệu cổ phiếu do công ty phát hành và 23,65 triệu cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện hữu.

Anthropic, có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) và là nhà phát triển công cụ AI Claude, dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq ngày 19/11 với mã chứng khoán ANT. Trước đó, doanh nghiệp đưa ra khoảng giá chào bán từ 70 đến 78 USD/cổ phiếu, với kế hoạch phát hành 825 triệu cổ phiếu.

Mức giá IPO cao hơn dự kiến cho thấy nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu AI vẫn lớn, bất chấp những lo ngại về biến động thị trường, nguy cơ hình thành bong bóng công nghệ và khả năng siết chặt quy định quản lý ngành này tại Mỹ.

Đợt chào bán của Anthropic vượt qua thương vụ IPO của SpaceX, công ty đã huy động khoảng 75 tỷ USD vào tháng 6/2026. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của Anthropic là OpenAI chưa có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trước năm 2027.

Việc huy động vốn từ thị trường chứng khoán được xem là bước đi quan trọng đối với Anthropic trong bối cảnh doanh nghiệp cần nguồn tài chính lớn để mở rộng hạ tầng phục vụ phát triển AI.

Được thành lập năm 2021 bởi các cựu lãnh đạo OpenAI, Anthropic đang cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, trong đó có OpenAI, Google và các công ty phát triển AI tại Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, chi phí xây dựng và vận hành các mô hình AI ngày càng lớn khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành tiếp tục thua lỗ. Anthropic, OpenAI và bộ phận AI của SpaceX đều ghi nhận chi phí vượt doanh thu, làm gia tăng lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào lĩnh vực này.

Ngành AI cũng đang đối mặt với nguy cơ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một số nghị sĩ mới đắc cử cam kết tăng cường quản lý các doanh nghiệp AI trước những phản ứng của người dân liên quan đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Tại Texas và Georgia, hai bang từng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu, các thống đốc mới thuộc đảng Dân chủ cũng cam kết ngăn chặn việc xây dựng thêm những cơ sở loại này.

Bên cạnh sức ép pháp lý, những biến động gần đây trong ngành công nghệ, đặc biệt sau khi ông Jensen Huang rời vị trí Giám đốc điều hành Nvidia, cũng làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường. Một số doanh nghiệp công nghệ đã rút lại kế hoạch IPO do lo ngại điều kiện huy động vốn không thuận lợi.