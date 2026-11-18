Hoàng tử William trao giải thưởng môi trường trị giá 1,3 triệu USD cho 5 sáng kiến

Hoàng tử Anh William ngày 17/11 trao Giải thưởng Earthshot cho 5 cá nhân, tổ chức và quốc gia có những đóng góp trong giải quyết các thách thức về khí hậu và môi trường, với mỗi giải trị giá 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD). Lễ trao giải diễn ra tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm nước này kéo dài ba ngày của Hoàng tử William và Công nương Catherine.

Hoàng tử William và Công nương Catherine chụp ảnh trên thảm xanh trước lễ trao Giải Earthshot tại Trung tâm Hội nghị Jio World ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 17/11/2026. Ảnh: AP

Năm nay, 5 chủ nhân Giải thưởng Earthshot được lựa chọn từ 15 ứng viên lọt vào vòng chung kết, với các sáng kiến trải rộng từ giao thông sạch, năng lượng tái tạo đến bảo tồn rừng và bảo vệ hệ sinh thái biển.

Các đơn vị được vinh danh gồm Mahindra Last Mile Mobility với các sáng kiến phát triển phương tiện giao thông điện; PFAS-Free France với chiến dịch vận động cấm các hóa chất độc hại khó phân hủy; Niue Ocean Wide Trust với hoạt động bảo vệ hệ sinh thái biển; và tập đoàn Orsted với những đóng góp trong phát triển năng lượng điện gió ngoài khơi. Giải thưởng thứ năm được trao cho Bhutan nhằm ghi nhận những nỗ lực bảo tồn rừng tại khu vực Himalaya.

Giải thưởng Earthshot được Hoàng tử William sáng lập thông qua Quỹ Hoàng gia vào năm 2020, nhằm khuyến khích các nhà sáng chế và doanh nhân phát triển công nghệ, giải pháp ứng phó với tình trạng nóng lên toàn cầu và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Lễ trao giải năm nay được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Jio World ở Mumbai, với sự tham dự của nhiều ngôi sao điện ảnh Bollywood, nhà sáng chế, doanh nhân và những người hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Hoàng tử William và Công nương Catherine bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ ngày 16/11. Theo kế hoạch, Hoàng tử William và Công nương Catherine sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 18/11.