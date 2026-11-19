Chi phí bữa tối Lễ Tạ ơn tại Mỹ tăng trở lại sau 4 năm

Chi phí tổ chức bữa tối Lễ Tạ ơn tại Mỹ dự kiến tăng 6% trong năm 2026, lên mức trung bình 58,63 USD cho 10 người, do giá gà tây và nhiên liệu tăng cao. Theo khảo sát công bố ngày 18/11 của Liên đoàn Nông trại Mỹ (AFBF), đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022 chi phí cho bữa ăn truyền thống này tăng trở lại.

Các hộp sốt nam việt quất được xếp bên quầy trưng bày gà tây tại cửa hàng ﻿Bongi's Turkey Roost trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Duxbury, bang Massachusetts (Mỹ). Ảnh: AP

Các hộp sốt nam việt quất được xếp bên quầy trưng bày gà tây tại cửa hàng Bongi's Turkey Roost trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Duxbury, bang Massachusetts (Mỹ), ngày 22/11/2022.

Khảo sát được thực hiện với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên tại toàn bộ 50 bang của Mỹ và vùng lãnh thổ Puerto Rico. AFBF đã theo dõi chi phí bữa tối Lễ Tạ ơn trong 40 năm qua, với mức cao kỷ lục 64,05 USD được ghi nhận vào năm 2022.

Một trong những nguyên nhân chính khiến chi phí tăng năm nay là giá dầu diesel cao, làm gia tăng chi phí sản xuất, chế biến và vận chuyển các thực phẩm truyền thống như sữa, bánh mì, khoai tây và nam việt quất. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá dầu diesel đã tăng mạnh kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, đạt mức trung bình kỷ lục 6,53 USD/gallon (khoảng 3,785 lít) vào tháng 9. Đến ngày 18/11, giá diesel trung bình tại Mỹ ở mức 5,96 USD/gallon, cao hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá gà tây, món ăn chính trong dịp Lễ Tạ ơn, cũng tăng đáng kể. Theo AFBF, một con gà tây nặng 16 pound (khoảng 7,3 kg) có giá trung bình 23,68 USD trong năm nay, tăng so với mức 21,50 USD của năm trước. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo giá bán buôn gà tây đông lạnh nguyên con sẽ đạt mức trung bình kỷ lục 1,76 USD/pound trong năm 2026, tăng 29% so với năm 2025.

Ngành chăn nuôi gà tây Mỹ đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch cúm gia cầm kể từ năm 2022, khiến đàn gia cầm suy giảm mạnh. Tuy nhiên, số ca nhiễm gần đây đã giảm và sản lượng gà tây tăng đáng kể trong năm nay.

Theo ông Mark Jordan, Giám đốc điều hành công ty phân tích thị trường Leap Market Analytics, nhu cầu tiêu thụ gà tây tại Mỹ đang gia tăng khi ngày càng nhiều người lựa chọn nguồn protein ít chất béo. Xuất khẩu gà tây của Mỹ cũng tăng, khiến lượng hàng tồn kho giảm và đẩy giá lên cao.

Ông Jordan cho rằng giá dầu diesel tăng có thể chưa tác động đáng kể đến giá gà tây trong dịp Lễ Tạ ơn năm nay, do phần lớn kế hoạch chăn nuôi và cung ứng đã được quyết định trước khi giá nhiên liệu tăng vọt. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển cao có thể ảnh hưởng rõ rệt hơn đến giá gà tây trong năm 2027.

Bên cạnh những mặt hàng tăng giá, khảo sát cũng ghi nhận một số thực phẩm có giá thấp hơn năm ngoái. Khay rau củ gồm cà rốt và cần tây loại 1 pound giảm 5 xu, trong khi túi đậu Hà Lan đông lạnh loại 16 ounce giảm 4 xu. Đế bánh pie đông lạnh cũng giảm nhẹ, nhưng nhân bánh bí ngô đóng hộp lại đắt hơn.

Một số hệ thống bán lẻ đang áp dụng chính sách giảm giá thực phẩm phục vụ Lễ Tạ ơn để thu hút khách hàng. Chuỗi siêu thị Aldi công bố thực đơn cho 10 người tương tự danh mục khảo sát của AFBF với tổng chi phí 39 USD.

Trong khi đó, Walmart đưa ra gói thực phẩm cho 10 người với giá 35 USD. Tuy nhiên, danh mục của Walmart có một số khác biệt, bao gồm thêm nguyên liệu làm bánh ngô và kẹo dẻo, nhưng không có cà rốt và cần tây.

Giá thực phẩm duy trì ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên ngân sách các hộ gia đình Mỹ. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, giá thực phẩm tiêu dùng tại nhà đã tăng 22% trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2026, gần gấp đôi tốc độ lạm phát thực phẩm thông thường.

Tình trạng giá hàng hóa thiết yếu tăng kéo dài kể từ đại dịch COVID-19 cũng góp phần gây bất mãn trong cử tri, trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bất lợi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Dù vậy, USDA dự báo giá thực phẩm tiêu dùng tại nhà trong cả năm 2026 chỉ tăng khoảng 2,3%, thấp hơn mức tăng trung bình hằng năm gần đây là 2,6%.