Doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng chậm trong tháng 10 do giá cả leo thang

Doanh số bán lẻ tại Mỹ chỉ tăng 0,2% trong tháng 10/2026, giảm mạnh so với mức tăng 0,8% của tháng trước, khi giá cả cao và triển vọng kinh tế bất ổn khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Xu hướng này xuất hiện ngay trước mùa mua sắm cuối năm, gây sức ép lên các nhà bán lẻ trong bối cảnh lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách hộ gia đình.

Một phụ nữ đẩy xe mua sắm rời một cửa hàng tạp hóa ở Arlington Heights, bang Illinois (Mỹ). Ảnh: AP

Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 17/11, doanh số bán lẻ tháng 10 suy giảm tại nhiều nhóm hàng, từ ô tô, quần áo, đồ nội thất đến dụng cụ thể thao, sách và các sản phẩm phục vụ sở thích cá nhân.

Trong đó, doanh số tại các đại lý ô tô và phụ tùng giảm 1,6%, đảo ngược mức tăng 1,3% của tháng 9. Doanh số tại các trạm xăng tăng 1,5%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 30,3% của tháng trước. Nếu loại trừ trạm xăng, doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,1%, trong khi mức tăng không tính nhóm ô tô đạt 0,6%.

Ngược lại, bán lẻ trực tuyến tăng 1,2%, được hỗ trợ bởi sự kiện mua sắm Amazon Prime Day diễn ra trong hai ngày đầu tháng 10. Doanh số tại các nhà hàng tăng 0,2%, còn nhóm doanh số bán lẻ cốt lõi, không bao gồm dịch vụ ăn uống, ô tô, vật liệu xây dựng và trạm xăng, tăng 0,6%.

Sức mua chậm lại trong bối cảnh lạm phát tiếp tục gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn dự báo. Giá thực phẩm cũng tăng 0,4%, trong khi chi phí năng lượng cao tiếp tục đẩy giá vận tải, vé máy bay và dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi lên.

Giá xăng đã giảm trong tháng 11 nhưng vẫn cao hơn gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) làm tăng giá chip máy tính, kéo theo giá các thiết bị điện tử tiêu dùng.

Bà Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, nhận định chi tiêu thực tế của người tiêu dùng đã giảm sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Theo bà, ngân sách của nhiều hộ gia đình đang eo hẹp, đặc biệt ở nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Trước mùa mua sắm cuối năm, các nhà bán lẻ Mỹ đang tăng cường khuyến mãi để thu hút khách hàng, nhất là dịp Lễ Tạ ơn và các đợt mua sắm tiếp theo. Những chuỗi bán lẻ lớn như Walmart, Target và Kohl's tập trung quảng bá sản phẩm giá thấp nhằm đáp ứng xu hướng người tiêu dùng ưu tiên hàng hóa có giá phải chăng.

Target cho biết sẽ tung ra hơn 8.000 mặt hàng quà tặng mới cho mùa lễ hội, trong đó phần lớn có giá không quá 20 USD và hàng nghìn sản phẩm có giá từ 5 USD trở xuống. Kohl's cũng tăng số lượng bộ quà tặng ở nhiều ngành hàng để kích thích sức mua.

Dù áp lực giá cả còn lớn, một số doanh nghiệp vẫn lạc quan về triển vọng mua sắm cuối năm nhờ thị trường lao động tương đối vững chắc. Ông Stephen Lebovitz, Giám đốc điều hành CBL Properties, cho rằng việc làm và thu nhập tiếp tục hỗ trợ chi tiêu của người tiêu dùng, đặc biệt trong nhóm khách hàng trung lưu.