Đức nhất trí giảm mạnh thuế điện cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 18/11, liên minh cầm quyền tại Đức đạt thỏa thuận giảm thuế điện đối với tất cả người tiêu dùng và doanh nghiệp từ năm 2027, nhằm giảm chi phí năng lượng và thực hiện cam kết của chính phủ. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần bất đồng về nguồn tài chính, trong bối cảnh Thủ tướng Friedrich Merz chịu sức ép chính trị sau những thất bại của liên minh cầm quyền tại các cuộc bầu cử địa phương.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại phiên họp của Quốc hội Liên bang Đức. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận đạt được, liên minh giữa khối Liên minh trung hữu của Thủ tướng Merz và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) nhất trí giảm thuế điện từ 2,05 cent xuống còn 0,1 cent/kWh đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp chưa được hưởng ưu đãi.

Chính phủ Đức cho biết biện pháp này có thể giúp một cơ sở kinh doanh nhỏ, chẳng hạn tiệm làm tóc, tiết kiệm vài trăm Euro tiền điện mỗi năm. Trước đó, chính phủ mới chỉ áp dụng chính sách giảm thuế điện đối với lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

Việc giảm thuế điện xuống mức tối thiểu theo quy định của Liên minh châu Âu (EU) là một trong những cam kết được hai đảng đưa ra khi thành lập liên minh cầm quyền cách đây 18 tháng. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng chính sách cho tất cả người tiêu dùng liên tục bị trì hoãn do bất đồng về cách bù đắp khoản hụt thu ngân sách ước tính 5,4 tỷ euro (5,9 tỷ USD) mỗi năm.

Tuần trước, các nghị sĩ Đức đã hoàn tất dự thảo ngân sách năm 2027 mà chưa đưa khoản giảm thuế này vào kế hoạch chi tiêu, làm gia tăng những chỉ trích về tình trạng bất đồng kéo dài trong liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Merz khẳng định thỏa thuận mới thể hiện việc chính phủ thực hiện cam kết giảm thuế điện đã đưa ra trước đó. Tuy nhiên, chính sách hiện mới bảo đảm nguồn tài chính cho năm 2027. Nguồn tài chính để duy trì mức thuế thấp từ năm 2028 trở đi vẫn chưa được thống nhất.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Merz chịu sức ép phải chứng minh hiệu quả điều hành sau hàng loạt thất bại của liên minh cầm quyền tại các cuộc bầu cử cấp bang hồi tháng 9, khiến vị thế chính trị của ông suy yếu.

Bên cạnh vấn đề chi phí năng lượng, chính phủ Đức còn phải thúc đẩy các cải cách nhằm vực dậy nền kinh tế tăng trưởng trì trệ kéo dài. Những nhiệm vụ trọng tâm bao gồm cải tổ hệ thống hưu trí và y tế, dù các biện pháp này có thể gây ra nhiều tranh cãi.

Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại Đức dự kiến diễn ra vào năm 2029. Tuy nhiên, năm 2027 sẽ có thêm năm cuộc bầu cử cấp bang, tiếp tục đặt liên minh cầm quyền trước sức ép giành lại sự ủng hộ của cử tri.