EU đề xuất khoản vay gần 50 tỷ USD hỗ trợ Ukraine trong năm 2027

Ngày 18/11, Ủy ban châu Âu (EC) công bố kế hoạch huy động thêm 45 tỷ euro (49,4 tỷ USD) dưới hình thức vay nợ để hỗ trợ kinh tế và quốc phòng Ukraine trong năm 2027. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh chi phí của cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm tiếp tục gia tăng, trong khi nguồn hỗ trợ tài chính quốc tế chưa đáp ứng nhu cầu của Kiev.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo về

﻿Công cụ Hỗ trợ Phối hợp cho Ukraine tại trụ sở EU ở Brussels, ngày 18/11/2026. Ảnh: AP

Theo EC, Ukraine dự kiến cần khoảng 70 tỷ euro (77 tỷ USD) trong năm 2027 để duy trì hoạt động kinh tế và quốc phòng. Ủy ban châu Âu đề xuất huy động khoảng hai phần ba số tiền này trên thị trường vốn, trong đó 20 tỷ euro (22 tỷ USD) dành cho hỗ trợ ngân sách và 25 tỷ euro (27 tỷ USD) để đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng khoản hỗ trợ mới sẽ giúp Ukraine củng cố vị thế trên bàn đàm phán, đồng thời duy trì các dịch vụ công thiết yếu, bao gồm hoạt động của trường học và bệnh viện, cũng như tăng cường năng lực phòng thủ. Trước đó, gần một năm trước, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về khoản vay không tính lãi trị giá 90 tỷ euro (99 tỷ USD) nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu kinh tế và quân sự của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Để hỗ trợ chi trả khoản vay mới, EC đề xuất sử dụng tiền lãi phát sinh từ các tài sản Nga bị phong tỏa theo lệnh trừng phạt của EU. Phần lớn số tài sản này, trị giá khoảng 204 tỷ euro (224 tỷ USD) vào cuối tháng 9, đang được lưu giữ tại tổ chức thanh toán bù trừ Euroclear của Bỉ. EC cũng kêu gọi các quốc gia ngoài EU có xếp hạng tín nhiệm AAA tham gia cung cấp phần tài chính còn thiếu trong tổng nhu cầu 70 tỷ euro của Ukraine. Những đối tác được xem là có khả năng đóng góp gồm Australia, Canada, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, kế hoạch mới vẫn đối mặt với những bất đồng trong nội bộ EU. Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia từng từ chối tham gia khoản vay trước đó và đang để ngỏ khả năng tiếp tục không tham gia cơ chế hỗ trợ mới, đặc biệt đối với phần tài chính dành cho quân sự. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz yêu cầu tất cả các nước thành viên EU cùng chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ Ukraine. Ông cảnh báo có thể cản trở việc thông qua ngân sách dài hạn tiếp theo của EU nếu không đạt được cam kết chung từ toàn bộ 27 quốc gia thành viên.

Ngân sách dài hạn của EU giai đoạn 2028-2034 cũng bao gồm các khoản hỗ trợ Ukraine và đang được thúc đẩy thông qua trước cuối năm nay. Lãnh đạo các nước thành viên dự kiến thảo luận kế hoạch ngân sách cùng đề xuất khoản vay mới tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở Brussels vào cuối tuần tới.