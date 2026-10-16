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Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Báo Quảng Ninh trên

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định số 223-QĐ/TW (Quy định) nêu rõ, các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ Quy định này để ban hành Quy chế làm việc, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác phù hợp với tình hình thực tiễn. Các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương; Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quy định này.

Ban hành kèm theo Quy định này gồm 2 phụ lục.

Quy định số 223-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 12/10/2026.

* Phụ lục kèm theo Quy định số 223-QĐ/TW.

nhandan.vn
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#Ban Bí thư #Đảng ủy #Hội đồng nhân dân #quy chế làm việc #quy định

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