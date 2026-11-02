Ghi nhận ở phường Quang Hanh

Xác định số hóa hồ sơ, làm sạch dữ liệu đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường Quang Hanh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt. Nhờ đó, phường đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ từ đầu tháng 10 và đang dẫn đầu về tiến độ làm sạch dữ liệu đảng viên đối với các địa phương có trên 1.000 đảng viên.

Đảng ủy phường triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử.

Để dữ liệu có thể khai thác, sử dụng lâu dài, bảo đảm đầy đủ thành phần, chính xác về thông tin và thống nhất trong quá trình cập nhật, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quang Hanh xác định công tác chuẩn bị là khâu quan trọng, quyết định trực tiếp đến tiến độ và chất lượng thực hiện. Ngay từ tháng 7/2026, Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử; đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng rà soát, bổ sung, chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ trước khi đưa vào số hóa. Quy trình thực hiện được cụ thể hóa qua từng khâu, từ tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ đến quét tài liệu, kiểm tra chất lượng, ký số, cập nhật dữ liệu lên hệ thống và lưu trữ hồ sơ giấy sau số hóa.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Quang Hanh kiểm tra việc số hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên.

Cùng với đó, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị được phân định cụ thể. Ban Xây dựng Đảng đảm nhiệm công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đối soát; Văn phòng Đảng ủy tham mưu bảo đảm điều kiện về thiết bị; các tổ chức đảng trực thuộc chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Tổ công tác và bộ phận giúp việc được thành lập để điều phối, theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bà Nguyễn Hải Yến, Trưởng Ban Xây dựng đảng Đảng ủy phường Quang Hanh, chia sẻ: Thay vì để từng bộ phận thực hiện trọn vẹn một bộ hồ sơ từ đầu đến cuối, phường phân chia nhiệm vụ theo từng công đoạn, bố trí các nhóm làm việc song song, qua đó phát huy tối đa nhân lực và công suất thiết bị. Hồ sơ sau khi hoàn thành khâu chỉnh lý được chuyển ngay sang công đoạn tiếp theo, giúp công việc diễn ra liên tục, không phải chờ hoàn tất toàn bộ khối lượng ở một khâu mới triển khai khâu khác. Cách làm này giúp Quang Hanh tránh được tình trạng dồn việc vào khâu cuối, hạn chế những sai sót có thể phát sinh khi hồ sơ chưa được chuẩn hóa đã đưa vào hệ thống.

Đến ngày 28/10, phường dẫn đầu tiến độ trong nhóm các đơn vị có trên 1.000 đảng viên về làm sạch dữ liệu.

Việc phân công theo công đoạn, bố trí nhiều nhóm làm việc cùng lúc và chủ động bổ sung thiết bị đã tạo chuyển biến rõ rệt về tiến độ. Đến hết ngày 6/10/2026, Đảng bộ phường đã hoàn thành số hóa, cập nhật lên Hệ thống đảng viên 4.0 toàn bộ 2.781/2.781 bộ hồ sơ thuộc phạm vi thực hiện (đạt 100% kế hoạch) và là Đảng bộ hoàn thành đầu tiên trong số các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy có trên 1.000 đảng viên.

Xác định dữ liệu phải thực sự phục vụ hiệu quả công tác quản lý đảng viên, ngay sau khi hoàn thành số hóa, việc rà soát, đối chiếu và làm sạch thông tin tiếp tục được Đảng ủy phường tập trung triển khai. Đặc thù của nhiệm vụ này là phải kiểm tra thông tin của từng đảng viên, phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa thống nhất hoặc cần xác minh, bổ sung. Vì vậy, Đảng ủy phường yêu cầu các tổ chức đảng rà soát từ cơ sở, nơi trực tiếp quản lý và nắm rõ tình hình từng đảng viên. Các thông tin về nhân thân, quê quán, nơi cư trú, căn cước công dân, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, ngày vào Đảng, ngày chính thức và những nội dung liên quan được đối chiếu với hồ sơ, tài liệu trước khi cập nhật lên hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, với những đảng viên cao tuổi, chưa thành thạo công nghệ thông tin, các chi bộ chủ động bố trí người hướng dẫn, hỗ trợ. Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng được huy động tham gia hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình rà soát, cung cấp và hoàn thiện thông tin.

Cùng với việc hỗ trợ trực tiếp, công tác đôn đốc được thực hiện theo hướng bám sát tiến độ của từng tổ chức đảng, chú trọng những đơn vị còn nhiều hồ sơ chưa hoàn thành. Thay vì chỉ theo dõi tỷ lệ chung, Ban Xây dựng Đảng tổng hợp cụ thể số lượng hồ sơ còn tồn, xác định những vướng mắc để tham mưu giải pháp xử lý phù hợp. Qua đó, việc chỉ đạo có trọng tâm hơn, nguồn lực hỗ trợ được tập trung vào những nơi thực sự cần thiết.

Theo thống kê đến ngày 28/10/2026, Đảng bộ phường đã hoàn thành làm sạch dữ liệu của 76/76 tổ chức đảng (đạt 100%); số hồ sơ đảng viên được làm sạch đạt 1.831/2.802 hồ sơ (tương đương 65,35%). Với kết quả này, phường đang tạm dẫn đầu tiến độ trong nhóm các đơn vị có trên 1.000 đảng viên. Dự kiến, phường sẽ hoàn thành nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đảng viên trước ngày 15/11/2026, sớm hơn 15 ngày so với thời hạn cấp trên yêu cầu, bảo đảm tối thiểu 98% dữ liệu đảng viên được làm sạch, đồng thời tiếp tục phấn đấu hoàn thiện 100% trường hợp thuộc phạm vi thực hiện.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quang Hanh, cho biết: Trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ Đảng ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy, đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; tổ chức các cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc những đơn vị thực hiện còn chậm. Từ thực tiễn đó, bài học kinh nghiệm rút ra là phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu; chuẩn bị kỹ từ đầu, phân công rõ người, rõ việc, tổ chức thực hiện khoa học và bám sát từng tổ chức đảng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp địa phương xử lý khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, tạo nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên trong tình hình mới.