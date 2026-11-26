Bền bỉ “trồng người” theo lời Bác dạy

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt". Lời dạy ấy được bà Vũ Thị Chi Ngân (69 tuổi, ở khu Bạch Đằng 5, phường Hồng Gai) nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, ghi nhớ và thực hành suốt cuộc đời.

Sau nhiều năm nghỉ hưu, bà Vũ Thị Chi Ngân vẫn dành nhiều tâm huyết cho công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần chăm lo sự nghiệp trồng người.

Giai đoạn 1999-2012, bà Vũ Thị Chi Ngân làm Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm). Thời điểm ấy, nhà trường chưa được đầu tư nhiều, học sinh chủ yếu là con em công nhân mỏ, bà cùng tập thể nhà trường đẩy mạnh công tác “3 đỡ đầu”, gồm đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, đỡ đầu học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi và đỡ đầu học sinh khuyết tật. Nhà trường kết nghĩa với các đơn vị bộ đội, phối hợp với Công ty than Hà Lầm và chính quyền địa phương xây dựng môi trường giáo dục thân thiện. Mỗi giáo viên nhận đỡ đầu một hoàn cảnh. Nhờ sự chung tay ấy, dù điều kiện vô cùng khó khăn, nhà trường không để em nào phải bỏ học.

Dấu ấn không thể nào quên là sự việc đầu tháng 5/2010. Một cô giáo của trường và chồng, công nhân mỏ than Mông Dương, cùng bị tai nạn thương tâm và qua đời, để lại hai con nhỏ, 7 tuổi và 5 tuổi. Nhà trường đứng ra lo hậu sự, đồng thời nhận đỡ đầu hai cháu. Tinh thần “thương thân, đùm bọc yêu thương” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát động từ năm 2007 trên cơ sở tư tưởng của Bác Hồ về nghề giáo, trở thành định hướng cho việc làm của bà.

Bà Vũ Thị Chi Ngân chia sẻ: Tôi yêu cầu phải có người đứng ra nuôi nấng hai cháu. Số tiền phúng viếng còn lại sau khi trừ chi phí, gần 100 triệu đồng, được gửi tiết kiệm lấy lãi hằng tháng nuôi các cháu ăn học. Cán bộ, giáo viên nhà trường góp tiền hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Bà còn vận động được 304 triệu đồng từ bạn bè, các nguồn lực xã hội khác; hằng năm hội đồng nhà trường gửi tiết kiệm, gọi là quỹ học bổng tương lai. Không chỉ hỗ trợ tiền bạc, bà còn chăm lo việc học của hai chị em. Hiện hai em đã trưởng thành là chị Phạm Trâm Anh (sinh năm 2003) từng là học sinh giỏi cấp tỉnh; em Phạm Tuấn Dũng (sinh năm 2005), hiện sinh viên năm 4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Riêng chị Trâm Anh đã đi làm.

Bà Vũ Thị Chi Ngân (khu Bạch Đằng 5, phường Hồng Gai) chia sẻ về những dấu ấn trong quá trình gắn bó với ngành giáo dục.

Nghỉ chế độ, bà Vũ Thị Chi Ngân vẫn đau đáu với công tác khuyến học, khuyến tài. Từ năm 2012-2025, bà làm Chủ tịch Hội Khuyến học phường Bạch Đằng (nay là phường Hồng Gai). Sau khi sáp nhập, bà làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hồng Gai, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Khu Bạch Đằng 5; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian thành phố Quảng Ninh; Phó trưởng ban Khuyến học, khuyến tài Dòng họ Vũ - Võ thành phố Quảng Ninh...

Tinh thần ấy được bà lan tỏa trong gia đình, dòng họ và khu phố. Nhiều năm liền, gia đình bà đạt danh hiệu “Gia đình học tập” cấp phường và được công nhận là gia đình học tập tiên tiến cấp thành phố. Bà Ngân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương và trong dòng họ, trực tiếp giúp đỡ học sinh, vận động xây dựng quỹ khuyến học để mỗi gia đình có thêm cơ hội góp sức theo điều kiện của mình. Ở khu phố, bà còn phát huy kinh nghiệm sư phạm để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật.

Những đóng góp của bà Vũ Thị Chi Ngân được ghi nhận bằng Giấy khen của Hội Khuyến học Quảng Ninh, Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam, Bằng khen của UBND Quảng Ninh và Huân chương Lao động hạng Ba. Bà Vũ Thị Chi Ngân đã góp phần để việc chăm lo thế hệ trẻ trở thành mối quan tâm chung của gia đình, dòng họ và cộng đồng. Bà là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.