Tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Những năm qua, ngành Y tế Quảng Ninh đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện, trường đại học y khoa trong và ngoài nước để chuyển giao kỹ thuật hiện đại. Đây là bước đi trọng tâm giúp địa phương làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nâng tầm chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Một trong những dấu ấn nổi bật là chương trình hợp tác chuyển giao kỹ thuật ghép thận giữa Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Từ năm 2024 đến nay, các chuyên gia đầu ngành đã trực tiếp đào tạo toàn diện cho đội ngũ y, bác sĩ địa phương từ khâu phẫu thuật, gây mê đến hồi sức và theo dõi sau ghép, tạo nền tảng vững chắc để đơn vị từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tạng.

Qua quá trình đào tạo, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận và triển khai thành công các ca ghép ngay tại Quảng Ninh. Đến nay, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công 8 ca ghép thận. Đáng chú ý, ở ca ghép thứ 8, toàn bộ quá trình phẫu thuật do chính ê-kíp bác sĩ của bệnh viện thực hiện, dưới sự giám sát, hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đây là ca ghép thận cùng huyết thống giữa bố và con. Người nhận là nam bệnh nhân 32 tuổi, mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc máu chu kỳ 3 lần mỗi tuần, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Trước tình trạng của con, người cha (60 tuổi, phường Yên Tử) đã tự nguyện hiến một quả thận. Dù được đánh giá là ca bệnh khó, sau hơn 4 giờ phẫu thuật, ca lấy thận và ghép thận đã thành công. Thận ghép hoạt động tốt ngay sau phẫu thuật, sức khỏe của cả người hiến và người nhận hiện ổn định.

Ê- kíp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiến hành ghép thận, dưới sự giám sát, hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, điều quan trọng nhất của chương trình hợp tác không chỉ là thực hiện thành công một kỹ thuật mới mà là đào tạo được đội ngũ cán bộ đủ khả năng làm chủ toàn bộ quy trình chuyên môn. Chúng tôi xác định tiếp nhận kỹ thuật phải đi đôi với phát triển nguồn nhân lực để bệnh viện có thể triển khai thường quy các kỹ thuật chuyên sâu, phục vụ người bệnh ngay tại địa phương.

Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, nhiều cơ sở y tế trong tỉnh còn mở rộng hợp tác quốc tế nhằm cập nhật những thành tựu y học tiên tiến. Mới đây, bác sĩ Trần Bá Tuấn (Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nhận học bổng và được cử tham gia chương trình đào tạo liên tục tại Trường Đại học Y Wakayama (Nhật Bản). Đây là một trong những cơ sở đào tạo có thế mạnh về phẫu thuật cột sống ít xâm lấn và điều trị các bệnh lý cột sống.

Bác sĩ Trần Bá Tuấn chia sẻ: "Chương trình đào tạo giúp tôi được tiếp cận những kỹ thuật y khoa tiên tiến, đồng thời có cơ hội trao đổi chuyên môn với các chuyên gia Nhật Bản. Bên cạnh học lý thuyết, tôi được trực tiếp tham gia thực hành lâm sàng, cập nhật các phương pháp điều trị mới và tích lũy thêm kinh nghiệm để khi trở về có thể áp dụng hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh".

Bác sĩ Trần Bá Tuấn, Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (ngoài cùng bên trái) tham gia phẫu thuật tại Trường Đại học Y Wakayama, Nhật Bản. Ảnh do bệnh viện cung cấp

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: "Bệnh viện luôn xác định đào tạo và hợp tác trong nước, quốc tế là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Thông qua các chương trình hợp tác, đội ngũ y, bác sĩ được cập nhật kiến thức, tiếp cận kỹ thuật mới, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, qua đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Định hướng này cũng đang được triển khai đồng bộ trong toàn ngành Y tế Quảng Ninh. Các đơn vị y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, cử cán bộ học chuyên khoa định hướng, chuyên khoa I, chuyên khoa II và nghiên cứu sinh. Cùng với đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn được duy trì thường xuyên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị thuộc Sở Y tế đã tổ chức 30 lớp đào tạo, tập huấn cho trên 2.000 lượt cán bộ y tế tuyến cơ sở. Đồng thời, ngành đang tích cực triển khai Đề án phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Ngành cũng tiếp tục tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nhân lực cho y tế cơ sở, bảo đảm các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.