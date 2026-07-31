Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8

Ngày 31/7, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8 ngay tại đơn vị, khẳng định năng lực của đơn vị trong triển khai kỹ thuật chuyên sâu nhất hiện nay.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật ghép.

Cặp ghép có cùng huyết thống (bố - con). Người nhận thận là con trai 32 tuổi, được chẩn đoán suy thận mạn tính giai đoạn III, đến nay đã ở giai đoạn cuối, phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là trường hợp phức tạp do nhiều yếu tố liên quan tới cơ địa và bệnh lý của người nhận thận.

Sau hơn 4 giờ, dưới sự giám sát, hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cả hai ca phẫu thuật lấy thận và ghép thận diễn ra thành công. Người nhận thận nước tiểu bài tiết tốt, tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực sau ghép.

Với việc triển khai thành công 8 ca ghép thận ngay tại đơn vị, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đang dần làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép thận – một trong những kỹ thuật chuyên sâu và phức tạp nhất của y học hiện đại, góp phần mang lại nhiều hơn cơ hội điều trị cho người bệnh mắc suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại tỉnh Quảng Ninh.