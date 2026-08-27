Binh đoàn 19: Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

Không chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Binh đoàn 19 luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn.

Hằng năm, Binh đoàn 19 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Trong đó, chú trọng thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người có công với cách mạng. Sự quan tâm kịp thời cả về vật chất và tinh thần đã góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Công ty Cảng trao tặng phần quà trị giá 10 triệu đồng cho gia đình ông Lê Văn Do - Thương binh hạng 4/4 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Hoàng Quế.

Nổi bật đó là trong tháng 7 vừa qua nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn 19 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Đơn vị tổ chức gặp mặt, tặng quà thân nhân thương binh, liệt sĩ đang công tác tại đơn vị với kinh phí 336 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công trên địa bàn hơn 400 triệu đồng. Binh đoàn hỗ trợ 1,6 tỷ đồng xây dựng 19 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình khó khăn về nhà ở; ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các địa phương, tổ chức đoàn thể 20 triệu đồng; tổ chức nhiều đợt vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ.

Nhiều hoạt động cũng được các tổ chức đoàn thể Binh đoàn triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn thiết thực. Tại chương trình “Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào tiếp bước”, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cơ quan Binh đoàn 19 trao 30 suất quà, tổng trị giá 36 triệu đồng, tặng thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, người có công. Cùng với đó, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ và Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại 4 gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Đoàn Thanh niên các Công ty 790, Công ty Cảng, Khai thác khoáng sản và Xây dựng Công nghiệp mỏ phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách…

Đáng chú ý, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Công ty 45, Công ty 91 và Công ty Kinh doanh than Đông Bắc miền Nam hỗ trợ kinh phí, phương tiện đưa đón thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN, với tổng số tiền 60 triệu đồng. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia, chăm lo thiết thực mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn đối với người có công và thân nhân liệt sĩ.

Hội Phụ nữ Công ty Khe Sim phối hợp với Hội LHPN phường Quang Hanh triển khai chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại xã Hoành Mô.

Không chỉ chăm lo các gia đình chính sách, Binh đoàn 19 còn dành sự quan tâm tới phụ nữ và những hoàn cảnh còn khó khăn. Hưởng ứng Chương trình “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030, Hội Phụ nữ Công ty Khe Sim phối hợp với Hội LHPN phường Quang Hanh tổ chức chương trình tại xã Hoành Mô. Tại đây, đơn vị trao tặng mô hình sinh kế cùng nhiều phần quà có giá trị cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và một thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, sinh hoạt trị cho Hội LHPN xã Hoành Mô.

Cùng với những phần quà thiết thực, cán bộ, hội viên phụ nữ Công ty Khe Sim còn phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ và người dân địa phương, tập trung vào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, ma túy và các tệ nạn xã hội. Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã góp phần giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện ổn định cuộc sống, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay giữ gìn bình yên nơi biên giới.

Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc tổ chức "Bữa cơm công đoàn" năm 2026.

Song song với các hoạt động hướng về cộng đồng, Binh đoàn 19 cũng chú trọng chăm lo đời sống, việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân, người lao động. Qua đó, tạo sự yên tâm, gắn bó để mỗi cán bộ, người lao động thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị.

Những việc làm nghĩa tình được triển khai của Binh đoàn 19 đã để lại những dấu ấn đẹp trong cộng đồng. Không chỉ giúp những hoàn cảnh còn khó khăn có thêm điểm tựa, các hoạt động này còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Binh đoàn với địa phương, tạo thêm niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó, những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng mối quan hệ quân dân ngày càng bền chặt.