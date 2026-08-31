Bình Liêu: Rộn ràng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và giới thiệu sản phẩm OCOP tại Chợ phiên

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2026, xã Bình Liêu tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa, trình diễn dân gian và giới thiệu sản phẩm OCOP tại khu vực Chợ Trung tâm xã.

Trình diễn giã bánh giầy của đồng bào dân tộc Sán Chỉ

Để phục vụ người dân và du khách, Ban Tổ chức đã thiết kế cụm 6 gian hàng trải nghiệm và trưng bày thống nhất về diện mạo, hài hòa với không gian chợ phiên truyền thống. Trong đó, điểm nhấn là gian giao lưu, trình diễn giã bánh giầy của đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Tại đây, người dân và du khách được trực tiếp theo dõi các nghệ nhân thực hiện các công đoạn từ đồ xôi, giã bánh, tạo hình đến hoàn thành bánh; đồng thời tìm hiểu giá trị văn hóa của món bánh truyền thống này.

Bên cạnh đó, chương trình có các hoạt động giao lưu hát Then, giới thiệu kỹ thuật chế tác đàn Tính cùng các loại hình dân ca, nghề thủ công truyền thống của đồng bào Dao, Sán Chỉ... mang lại không gian giao lưu văn hóa sôi động.

Trình diễn, giới thiệu nghệ thuật hát Then tại chương trình.

Các gian hàng nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng thu hút đông đảo du khách đến mua sắm và trải nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm và được niêm yết giá công khai. Ngoài ra, khu vực tư vấn, hỗ trợ thông tin du lịch cũng cung cấp nhiều bản đồ, ấn phẩm quảng bá về các điểm đến, tour tuyến và sản phẩm, dịch vụ đặc trưng trên địa bàn xã.

Hoạt động không chỉ góp phần tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện trọng đại của Quảng Ninh.