Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng Quân khu 3 năm 2026

Chiều 12-10, tại tỉnh Hưng Yên, Khối thi đua lực lượng vũ trang 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3 gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang 4 tỉnh, thành phố được triển khai toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức. Các đơn vị chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

Cùng với đó, các đơn vị chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nền nếp, thực chất. Trong năm, lực lượng vũ trang 4 tỉnh, thành phố đã khen thưởng hơn 750 tập thể và gần 3.800 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh làm rõ những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo của lực lượng vũ trang thành phố trong tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động tham mưu với Thành ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng giai đoạn 2025-2030; phối hợp thành lập Đảng bộ Quân sự xã Tiên Yên và Đảng bộ Quân sự đặc khu Vân Đồn, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh, phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, bàn giao 2.515 công dân, đạt 105,7% chỉ tiêu. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có nhiều chuyển biến; thành phố thành lập, bảo đảm ngân sách hoạt động cho một hải đội, 8 trung đội và 57 tiểu đội dân quân thường trực; đồng thời tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ lực lượng dân quân và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đáng chú ý, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026; tổ chức các cuộc diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình chuẩn bị diễn tập, đơn vị phối hợp xây dựng tuyến đường bê tông nhựa dài 423m, rộng 7,5m tại khu Đồng Giang, phường Hoành Bồ, với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng, góp phần phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình phúc lợi xã hội Nhà sinh hoạt đa năng thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Hưng Yên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị được triển khai thường xuyên, nền nếp. Công tác chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thiết thực; nổi bật là tham gia triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hoàn thành sớm hơn kế hoạch của Quân khu 3 là 100 ngày và kế hoạch của Trung ương là 310 ngày.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành bình xét, suy tôn Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng Khối thi đua lực lượng vũ trang 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3 năm 2026.

Cũng trong sáng 12-10, tại xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên, Khối thi đua lực lượng vũ trang 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3 tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà sinh hoạt đa năng thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Hưng Yên. Công trình được khởi công từ tháng 8-2026, có tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình hỗ trợ mỗi đơn vị 250 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên bảo đảm và huy động từ nguồn xã hội hóa, các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Công trình góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình đoàn kết quân dân của lực lượng vũ trang các địa phương.