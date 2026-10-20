Quân khu 3 kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh

Sáng 20/10, Đoàn công tác số 2 Quân khu 3 kiểm tra kết quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Quảng Ninh. Đại tá Đặng Văn Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, chủ trì buổi kiểm tra. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

Đại tá Đặng Văn Hoà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Năm 2026, Đảng ủy Quân sự thành phố đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố.

Nổi bật, Đảng ủy Quân sự thành phố và cấp uỷ các cấp đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương (QUTW), Đảng ủy Quân khu (ĐUQK), trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai và Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 899 của Ban Thường vụ QUTW.

Công tác giáo dục chính trị, quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng và chấp hành kỷ luật của quân nhân được duy trì nghiêm túc. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn được tổ chức hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 76 ngày 28-4-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 676 của Ban Thường vụ QUTW được thực hiện nghiêm túc trong Đảng bộ, LLVT thành phố.

Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nghiêm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng cao. Hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác được xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo đúng hướng dẫn. Công tác tham mưu, chỉ đạo thành lập Đảng bộ Quân sự các xã Tiên Yên, xã Đầm Hà được triển khai chặt chẽ. Hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được xây dựng đầy đủ; kế hoạch kiểm tra, giám sát được hoàn thành, hồ sơ, quy trình thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Cùng với đó, công tác cán bộ, chính sách được triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, nhất là trong xét duyệt nhân sự điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng, quản lý hệ thống máy tính và quản lý công văn, tài liệu được thực hiện nghiêm túc.

LLVT thành phố chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, dân tộc, tôn giáo và nhân dân; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào nền nếp. công tác dân vận, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội tiếp tục được quan tâm. Đáng chú ý, đơn vị đã tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo 515 thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đoàn công tác số 2 Quân khu 3 kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT của Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Đặng Văn Hoà ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện CTĐ, CTCT và thực hiện dân chủ ở cơ sở của LLVT thành phố Quảng Ninh; đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng, công tác dân vận và chính sách hậu phương Quân đội.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là ở cấp chi bộ. Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống sổ sách theo đúng quy định, bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ cấp thành phố đến Ban CHQS cấp xã.

Đoàn công tác yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét, đánh giá; khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra, xác định rõ nội dung, biện pháp, lộ trình và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.