Quân khu 3 tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026

Sáng 30/10, tại TP Hải Phòng, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 3 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đại diện TP Quảng Ninh dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp khảo sát 1.007 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; thống kê 15.531 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 649 nghĩa trang, cần khai quật để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Đến ngày 30/8/2026, toàn Quân khu đã hoàn thành khai quật 15.531 mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch; thu thập được 13.263 mẫu sinh phẩm, bàn giao về Viện Pháp y Quân đội, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác tìm kiếm, quy tập đạt kết quả tích cực. Toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 112 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh, thành phố, đạt 224% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới phương pháp tìm kiếm, quy tập theo hướng chủ động thu thập thông tin ngay từ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, bảo đảm các nguồn lực tốt nhất cho nhiệm vụ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.