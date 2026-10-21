Gỡ nỗi lo đưa đón học sinh vùng xa đến trường

Thực hiện Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031, hiện có khoảng 1.000 học sinh Quảng Ninh tại những vùng sâu, vùng xa đang được hỗ trợ kinh phí đưa đón hằng tháng. Chính sách này không chỉ góp phần giảm nguy cơ học sinh nghỉ học, bỏ học do khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, đồng thời giúp các cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo duy trì sĩ số, tổ chức dạy học ổn định, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Nga, Trường TH&THCS Thống Nhất điểm danh các em học sinh trước khi lên xe đến trường.

Nếu tại một số địa bàn trung tâm, học sinh được đến trường bằng xe buýt điện miễn phí thì ở vùng sâu, theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND, tại những địa bàn không đủ điều kiện tổ chức ăn, ở tập trung, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo có nhà xa trường từ 4km đối với cấp tiểu học, 7km đối với cấp THCS, 10km đối với cấp THPT hoặc phải đi qua địa hình cách trở, giao thông khó khăn, học sinh sẽ được thành phố hỗ trợ kinh phí đưa đón từ 510.000 đến 730.000 đồng/tháng, tùy theo cấp học.

Tại xã Thống Nhất, chính sách này đang phát huy hiệu quả thiết thực khi có 172 học sinh của Trường TH&THCS Thống Nhất được tổ chức đưa đón theo 4 tuyến đường trọng điểm, kết nối các thôn, xóm với các điểm trường và trụ sở chính. Trong đó, tuyến thứ nhất đón học sinh từ thôn Xích Thổ qua Quốc lộ 279 đến các phân hiệu tại thôn Chợ; tuyến thứ hai xuất phát từ xóm Đồng Vải, thôn Chân Đèo, đi qua đường tỉnh 326; tuyến thứ ba đón học sinh tại xóm 4, thôn Chân Đèo, qua Quốc lộ 279. Tuyến thứ tư kết nối thôn Xích Thổ, Quốc lộ 279 và thôn Khe Khoai với trụ sở chính của trường tại thôn Đá Trắng.

Để hoạt động đưa đón được tổ chức nền nếp, an toàn, xã Thống Nhất đã chỉ đạo, giao Ban Giám hiệu nhà trường thông báo công khai đến phụ huynh, học sinh về các tuyến, điểm và khung giờ đưa đón. Đồng thời phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hỗ trợ, giám sát học sinh tại các điểm đưa đón theo quy định.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Nga, Trường TH&THCS Thống Nhất, chia sẻ: Nhà trường phân công 8 giáo viên, nhân viên phụ trách theo từng tuyến, từng điểm đón để điểm danh, quản lý học sinh trong suốt hành trình. Với học sinh tiểu học, nhất là các em lớp 1, 2 còn nhỏ, việc đưa đón không chỉ dừng ở bảo đảm các em lên xe, xuống xe an toàn mà còn phải quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình di chuyển và bàn giao đúng người thân đã đăng ký. Vì vậy, là giáo viên phụ trách, chúng tôi luôn kiểm tra tình hình học sinh trước và sau mỗi chuyến xe, phối hợp với phụ huynh để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, giúp các em đến trường và trở về nhà an toàn.

172 học sinh của Trường TH&THCS Thống Nhất được tổ chức đưa đón theo 4 tuyến đường trọng điểm, kết nối các thôn, xóm với các điểm trường và trụ sở chính.

Với việc hỗ trợ thiết thực này, thay vì phải mất khá nhiều thời gian đưa đón con đến trường mỗi ngày, giờ đây mỗi sáng, anh Trần Văn Hào (thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất) chỉ cần đưa con đến điểm đón cách nhà khoảng 200m là có xe ô tô đưa đến trường và đón về.

Anh Hào phấn khởi cho biết: Con tôi năm nay một cháu vào lớp 1, một cháu học lớp 7, trong khi cả hai vợ chồng đều làm công nhân, nơi làm việc cách nhà khoảng 8km. Trước đây, việc đưa con đi học hàng ngày khá vất vả, bởi quãng đường từ nhà đến trường khoảng 5km, gia đình phải chủ động sắp xếp thời gian, phương tiện. Hôm mưa gió, việc đi lại bằng xe máy rất vất vả. Nay có xe đưa đón, mỗi sáng tôi chỉ cần đưa con ra điểm đón gần nhà, các khâu đón, trả học sinh đều có giáo viên phụ trách nên gia đình rất yên tâm. Chính sách này không chỉ giúp con có điều kiện đến trường an toàn, thuận lợi hơn mà còn giúp bố mẹ chủ động thời gian, ổn định công việc, nhất là với những gia đình công nhân như chúng tôi.

Niềm vui của học sinh Trường TH&THCS Tân Dân (xã Quảng La) khi được xe đưa đón đi học hàng ngày.

Còn tại Trường TH&THCS Tân Dân (xã Quảng La), hiện nay nhà trường có 77 học sinh đăng ký sử dụng xe đưa đón hằng ngày, được bố trí thành 3 chuyến trên các tuyến Đất Đỏ - Khe Đồng, Khe Cát - Đồng Mùng và Bằng Anh. Các tuyến xe được bố trí phù hợp với địa bàn cư trú, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường đúng giờ, hạn chế việc phải tự đi bộ hoặc di chuyển bằng phương tiện cá nhân trên những cung đường xa, có mật độ giao thông cao. Xã yêu cầu đơn vị vận tải thực hiện đưa đón học sinh đúng thời gian, lộ trình đã thống nhất; chú trọng các điều kiện an toàn trong suốt quá trình đưa, đón, không để xảy ra tình trạng đón, trả học sinh sai địa điểm hoặc không bảo đảm an toàn.

Từ thực tế tại các trường học cho thấy, hiệu quả của chính sách không chỉ nằm ở khoản kinh phí hỗ trợ mà còn ở cách tổ chức đưa đón phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Đặc biệt, đối với học sinh ở các thôn, xóm cách xa trường, việc có phương tiện đưa đón ổn định giúp rút ngắn thời gian đi lại, bảo đảm học sinh đến trường đúng giờ, duy trì việc học tập đầy đủ. Đồng thời giảm đáng kể thời gian và áp lực đưa đón hằng ngày đối với cha mẹ học sinh. Đây cũng là một giải pháp thiết thực góp phần bảo đảm quyền được học tập, tạo sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa học sinh ở các khu vực khác nhau trên địa bàn xã.

Hiện toàn thành phố có khoảng 1.000 học sinh vùng sâu, vùng xa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đưa đón đến trường hằng ngày, với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 7,8 tỷ đồng mỗi năm học.