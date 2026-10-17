Thực hiện chủ đề năm học 2026-2027: Nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực

Thực hiện chủ đề năm học 2026-2027 là “Đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”, ngành GD&ĐT Quảng Ninh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục của Quảng Ninh vận hành trong diện mạo thành phố mới. Toàn thành phố có gần 372.000 học sinh, học tập tại 346 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Một trong những nhiệm vụ được UBND thành phố chỉ đạo ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm trong năm học này chính là việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất ở các cấp học.

Theo đó, ngay từ tháng 9/2026, toàn ngành đã chỉ đạo phải tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phù hợp điều kiện thực tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; tổ chức dạy tiếng nước láng giềng tại các xã biên giới đất liền phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế. Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo hướng thực chất, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của người học để từ đó khắc phục bệnh thành tích.

Trường THCS&THPT Tiên Yên được xây mới và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026-2027.

Để bảo đảm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành GD&ĐT tuyển dụng, bố trí, điều tiết, sử dụng hiệu quả đội ngũ theo hướng ưu tiên cao nhất lực lượng trực tiếp giảng dạy, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối cục bộ giữa các môn học, cấp học, cơ sở giáo dục và các địa bàn.

Tiết học tiếng Anh tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai).

Tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển mạnh từ dạy học lý thuyết sang thực hành, trải nghiệm, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo phát huy hiệu quả việc sử dụng các phòng thực hành giáo dục STEM đã được trang bị. Như tại Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long), căn phòng thực hành giáo dục STEM được được đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Với máy in 3D, thiết bị laser - CNC, máy tính phục vụ lập trình AI, IoT, robot…, học sinh nhà trường có thể đưa những ý tưởng của mình vào thực hành, từ thiết kế, thử nghiệm đến tạo ra sản phẩm.

Em Nguyễn Phúc Quang, lớp 9A11, Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long) chia sẻ: Em rất thích những giờ học STEM vì chúng em được tự tay thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm các sản phẩm. Trong quá trình thực hành, có những lúc sản phẩm chưa hoạt động như mong muốn, chúng em lại cùng nhau tìm cách khắc phục. Qua những giờ học như thế này, em có thêm nhiều ý tưởng để sáng tạo.

Học sinh Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long) tại phòng học STEM.

Mặt khác, năm học này, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo toàn ngành Giáo dục tiếp tục bảo đảm mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, phòng học, thiết bị đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục và nhu cầu học tập của người dân; triển khai hiệu quả việc trang bị điều hòa phòng học, đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở giáo dục. Năm 2025-2026, Quảng Ninh dành nguồn lực rất lớn để xây mới, tạo diện mạo khang trang đồng bộ, hiện đại cho 15 trường học, cùng với đó trước thềm năm học mới, cải tạo 64 cơ sở giáo dục tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã bổ sung kinh phí lắp đặt điều hòa cho các đơn vị, địa phương với tổng số tiền là 186,912 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngành cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và công khai, minh bạch trong hoạt động giáo dục. Trong đó, thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi, dạy thêm, học thêm, tuyển sinh và các hoạt động giáo dục; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm, biểu hiện tiêu cực, lãng phí và những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Toàn ngành cũng đang tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác giáo dục với Quảng Tây (Trung Quốc), các tỉnh Bắc Lào và các đối tác quốc tế; tăng cường quản lý các chương trình liên kết đào tạo, hoạt động giáo dục có yếu tố nước ngoài, tư vấn du học theo quy định.

Với những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, ngành GD&ĐT Quảng Ninh đang nỗ lực tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục trong năm học 2026-2027. Sự tiến bộ của người học, chất lượng và điều kiện làm việc của đội ngũ nhà giáo, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực chính là những thước đo quan trọng để đánh giá kết quả đổi mới giáo dục.