Thụ hưởng từ đầu tư cho giáo dục

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện học tập, sinh hoạt từng bước được cải thiện, giúp học sinh ở xã miền núi, biên giới Đường Hoa có môi trường học tập tốt hơn, đồng thời tạo thêm điều kiện để các nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục.

Buổi tối, sau bữa cơm tại trường, học sinh nội trú Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Sơn trở về phòng, chuẩn bị cho giờ tự học. Với nhiều em nhà ở xa, việc ăn, ở và học tập ngay tại trường đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc.

Em Phùn Thị Nguyệt (học sinh lớp 8A1) đã có 3 năm học và ở nội trú tại trường, chia sẻ: “Năm học này trường được sửa chữa, đầu tư mới khang trang, sạch sẽ hơn. Khu nội trú cũng được sửa sang lại. Buổi tối chúng em có thầy cô hướng dẫn học bài. Ở nội trú, chúng em được ăn đầy đủ các bữa sáng, trưa, tối, bảo đảm dinh dưỡng. Em rất vui khi được học ở đây và sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn”.

Khu ở nội trú của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa).

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Sơn có 47 lớp với 952 học sinh, trong đó 555 học sinh tiểu học, 397 học sinh THCS. Riêng cấp THCS có 169 em ở nội trú. Việc tổ chức ăn, ở tập trung ngay tại trường giúp học sinh ở xa giảm thời gian đi lại, duy trì nền nếp học tập, sinh hoạt ổn định và có thêm điều kiện tham gia các hoạt động rèn luyện, kỹ năng sau giờ học.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Sơn được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại các trường học trên địa bàn. Từ năm 2025 đến nay, nhà trường đã được sửa chữa, cải tạo và xây mới nhiều hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồng. Đây là một trong 6 dự án trường học tại các xã biên giới được Quảng Ninh triển khai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Qua đó tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh học tập, ăn ở, rèn luyện; góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Thầy giáo Nguyễn Hồng Đào, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhà trường xác định cơ sở vật chất mới phải được khai thác hiệu quả để chuyển thành chất lượng giáo dục thực chất. Đối với học sinh nội trú và bán trú, trường tiếp tục tăng cường các hoạt động học tập, rèn kỹ năng sống ngoài giờ chính khóa. Việc được ăn, ở tập trung cũng tạo điều kiện để nhà trường tổ chức tốt hơn các hoạt động giáo dục, đồng thời phát huy năng lực chuyên môn của giáo viên và hiệu quả của hệ thống trang thiết bị đã được đầu tư.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Sơn được sửa chữa, cải tạo và xây mới nhiều hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồng.

Trường Mầm non Quảng Long hiện có 11 điểm trường nằm rải rác trên địa bàn xã, vì vậy việc duy trì trẻ đến lớp đều đặn và bảo đảm điều kiện chăm sóc, giáo dục giữa các điểm trường là một nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư. Trong năm học này, điểm trường trung tâm của Trường Mầm non Quảng Long đã được sửa chữa, nâng cấp khu nhà học 2 tầng, với kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng. Sau sửa chữa, nâng cấp, điểm trường trung tâm chính có 10 lớp học cùng nhiều phòng chức năng, thư viện, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi để triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Khuôn viên trường xanh - sạch - đẹp, tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, thân thiện cho trẻ.

Cô giáo Đặng Thùy Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Long, xã Đường Hoa, chia sẻ: “Địa bàn rộng, các điểm trường nằm rải rác nên nhà trường thường xuyên phối hợp với các thôn rà soát trẻ trong độ tuổi, nhất là những trường hợp chưa ra lớp hoặc đi học chưa đều để kịp thời vận động. Cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, chúng tôi tiếp tục bổ sung đồ dùng, đồ chơi, cải thiện điều kiện ở các điểm trường còn khó khăn, để trẻ dù học ở điểm trung tâm hay điểm xa cũng được quan tâm và có điều kiện học tập, sinh hoạt ngày càng tốt hơn”.

Học sinh Trường Mầm non Quảng Long học tập trong lớp học khang trang, đầy đủ thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học.

Là xã miền núi, biên giới, Đường Hoa được ưu tiên nhiều nguồn lực của Trung ương và thành phố đầu tư cho giáo dục. Toàn xã hiện có 6 trường với 4.353 học sinh; 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 164 phòng học được kiên cố hóa. Về trang thiết bị, đồ dùng dạy học, các nhà trường đã được trang bị cơ bản theo danh mục tối thiểu phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, cho biết: Đến nay, xã đã xóa hoàn toàn phòng học tạm và đang từng bước nâng chất lượng cơ sở vật chất trường học. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư Trường THCS Đường Hoa, chuẩn hóa thêm phòng học, bổ sung trang thiết bị, lắp điều hòa và thí điểm điện năng lượng mặt trời tại một số cơ sở giáo dục. Cùng với đầu tư hạ tầng, năm học 2026-2027, Đường Hoa tập trung nâng chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; tăng cường STEM, ngoại ngữ, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong dạy học.